Масляк: Объем товарооборота с Томской областью за последние 7 месяцев составил более 17 млн долларов

На повестку вынесли вопросы в сфере промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и охраны окружающей среды. Российский регион нуждается в нашей технике, а мы - в научных разработках.

В целом экономика Томской области насыщена высокотехнологичными производствами. И на полях ИННОПРОМ белорусские предприятия пригласили вступить в томский кластер электроники и беспилотных технологий. Это станет новым уровнем в наших отношениях.

"Объем товарооборота за последние 7 месяцев с Томской областью составил более 17 млн долларов США или 122 % к аналогичному периоду прошлого года. Если говорить про экспорт, это более 10 млн долларов США. И импорт из Томского региона в Республику Беларусь вырос за эти последние месяцы фактически в 2 раза и составил почти 200 %. Что касается нашей страны, то основную долю в экспорте занимают солод, средства гигиены и кабельная продукция".