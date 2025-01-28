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Медведева: За 30 лет средняя заработная плата белорусов увеличилась в 13,3 раза

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Высокое развитие промышленности в Беларуси не могло не сказаться на доходах населения.

Председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в проекте "Актуальное интервью" рассказала, как изменились зарплаты белорусов за последние 30 лет.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Всегда в нашем социально-направленном государстве ключевым элементом является благополучие человека. За 30 лет реальные располагаемые денежные доходы увеличились более чем в 10 раз. А соответственно, на такой же порядок снизилась малообеспеченность".

Например, в 1995 году каждый третий житель Республики Беларусь относился к категории малообеспеченных граждан, а за сентябрь 2024 года эта цифра составила всего лишь 3,5 %.

Это говорит о том, что крайней черты бедности фактически в Беларуси нет. Основная составляющая доходов населения - это заработная плата.

За 30-летие заработная плата увеличилась в 13,3 раза.

"И действительно, белорусы могут себе позволить гораздо больше. Изменились их предпочтения и изменилась структура потребительских расходов. Так, если в начале 30-летки на продукты питания использовалось практически 60 % потребительских доходов, то сегодня используется менее 40 %", - отметила Инна Медведева.

Также председатель Белстата рассказала, что у белорусов изменились и вкусовые предпочтения: "Например, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты потребляются домашними хозяйствами в 1,6 раза больше, фруктов - в 2,3 раза. В свою очередь уменьшается потребление картофеля и хлеба. Это говорит о качественном изменении даже рациона питания. Ну и, конечно же, белорусы могут себе позволить покупать товары длительного пользования, сберегать деньги, соответственно, посещать культурные учреждения, организации всевозможные, позволять себе туристические поездки".

Актуальное интервьюБелстат