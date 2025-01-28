Медведева: За 30 лет средняя заработная плата белорусов увеличилась в 13,3 раза

Высокое развитие промышленности в Беларуси не могло не сказаться на доходах населения.

Председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в проекте "Актуальное интервью" рассказала, как изменились зарплаты белорусов за последние 30 лет.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Всегда в нашем социально-направленном государстве ключевым элементом является благополучие человека. За 30 лет реальные располагаемые денежные доходы увеличились более чем в 10 раз. А соответственно, на такой же порядок снизилась малообеспеченность".

Например, в 1995 году каждый третий житель Республики Беларусь относился к категории малообеспеченных граждан, а за сентябрь 2024 года эта цифра составила всего лишь 3,5 %.

Это говорит о том, что крайней черты бедности фактически в Беларуси нет. Основная составляющая доходов населения - это заработная плата.

За 30-летие заработная плата увеличилась в 13,3 раза.

"И действительно, белорусы могут себе позволить гораздо больше. Изменились их предпочтения и изменилась структура потребительских расходов. Так, если в начале 30-летки на продукты питания использовалось практически 60 % потребительских доходов, то сегодня используется менее 40 %", - отметила Инна Медведева.