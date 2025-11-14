Между Минском и Москвой будут курсировать дополнительные "Ласточки"

Минск и Москву свяжет еще одна пара "Ласточек". Дополнительные скоростные поезда запустят с 15 декабря.

Новый состав комплектации "премиум" будет ежедневно отправляться из Москвы ровно в полдень и прибывать в Минск в 19:35. Обратный рейс из белорусской столицы будет отходить в 10:00 утра, прибывая в Москву в 17:57.

Поезда предложат места эконом- и бизнес-класса, а также специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Сейчас между столицами ежедневно курсируют две пары поездов "Ласточка", которые отправляются зеркально в 6:20 и 16:00 из Москвы и Минска. С момента запуска "Ласточек" весной 2021 года ими воспользовались более 3 млн человек.