Межправсовет ЕАЭС принимает Кыргызстан. С какими предложениями приехала белорусская делегация

Межправсовет ЕАЭС в эти дни принимает Кыргызстан. Белорусскую делегацию возглавляет премьер Александр Турчин. Уже прошли переговоры в узком формате, завтра диалог продолжится в расширенном.

2025 год для "союзной пятерки" особенный: завершается пятилетняя программа, и сейчас закладывается фундамент для нового этапа. А значит, придется приложить дополнительные усилия.

В этот важный период "евразийская пятерка" работает в белорусском темпе, напомним, в этом году Беларусь председательствует в органах Союза и, конечно, настаивает на активной совместной работе по всем направлениям интеграции.

Что действительно важно - за всеми этими сухими цифрами видеть стратегию развития. Ведь и бизнесу, и гражданам важно ощущать реальный эффект от союзной работы.

За прошедшее десятилетие многое удалось сделать: взаимная торговля растет, сотрудничество развивается и за пределами Союза.

К примеру, в июне в Минске было подписано соглашение о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией, ожидается подписание с Индонезией. Однако, конечно, остаются вопросы, которые требуют дополнительных усилий со всех сторон.

Это касается и внутренних барьеров в Союзе. Главная задача - устранить препятствия, которые мешают общей торговле. На чем, по мнению белорусской стороны, стоит сосредоточить усилия, мы спросили у вице-премьера Натальи Петкевич.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5c7c335-e2e4-4772-8ef6-5b9fd51880e3/conversions/0dbf8fc3-6147-493b-916a-64de8039ecf8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5c7c335-e2e4-4772-8ef6-5b9fd51880e3/conversions/0dbf8fc3-6147-493b-916a-64de8039ecf8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5c7c335-e2e4-4772-8ef6-5b9fd51880e3/conversions/0dbf8fc3-6147-493b-916a-64de8039ecf8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5c7c335-e2e4-4772-8ef6-5b9fd51880e3/conversions/0dbf8fc3-6147-493b-916a-64de8039ecf8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Работа ведется очень сложно: сначала на экспертном уровне, затем на уровне Совета ЕЭК. Вопросы, по которым не удалось достичь консенсуса на предыдущих этапах, выносятся на более высокий уровень - к главам правительств или государств. Некоторые вопросы удается решить буквально в последние часы. Например, сегодня на заседании в узком составе, где рассматривалось четыре вопроса, один из них, который мы не могли решить почти год, удалось согласовать и принять без обсуждения - все-таки нашли компромисс. Кстати, сегодня неоднократно отмечалось, что в вопросах таможенного администрирования многие предложения белорусской стороны принимаются и рассматриваются. В некоторых вопросах мы даже идем впереди, и не все готовы двигаться с нами в одном темпе, но это нас радует".