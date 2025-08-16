Минсельхозпрод прогнозирует хороший урожай овощей, в частности картофеля

"Сегодня мы уже видим, что у нас хороший урожай картофеля благодаря выпавшим осадкам. Морковь тоже отличная, лук достойного качества, так что беспокоиться не о чем. Все необходимые организационные меры приняты. В стране выращивается достаточно картофеля, чтобы обеспечить внутренние потребности и даже отправить часть на экспорт. В этом году мы ожидаем получить около 1 млн т картофеля в сельскохозяйственном секторе, а возможно, и больше. При этом потребность населения для стабилизационных фондов и розничной продажи через магазины составляет порядка 120 тыс. т".