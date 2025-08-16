3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Минсельхозпрод прогнозирует хороший урожай овощей, в частности картофеля
Беларусь будет с хлебом и овощами. В стране активными темпами идет уборка зерна. В закромах - уже 6,7 млн т белорусского "золота".
Ожидаемый вес общереспубликанского каравая по завершении жатвы - 11 млн т.
Профильное министерство также прогнозирует хороший урожай овощей, в частности картофеля
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"Сегодня мы уже видим, что у нас хороший урожай картофеля благодаря выпавшим осадкам. Морковь тоже отличная, лук достойного качества, так что беспокоиться не о чем. Все необходимые организационные меры приняты. В стране выращивается достаточно картофеля, чтобы обеспечить внутренние потребности и даже отправить часть на экспорт. В этом году мы ожидаем получить около 1 млн т картофеля в сельскохозяйственном секторе, а возможно, и больше. При этом потребность населения для стабилизационных фондов и розничной продажи через магазины составляет порядка 120 тыс. т".
Активными темпами в Беларуси идет заготовка кормов. По итогам этой кампании на условную голову скота придется 33 центнера кормовых единиц.