3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Минск и Уфа обсудили планы на перспективу
Взаимодействие с российскими партнерами наращивают столичные промышленные предприятия. Здесь акцент на кооперацию, в частности, между Минском и Уфой.
О реализации договоренностей и планах на перспективу 29 октября говорили на площадках Минского автозавода. (Этот визит делегации столицы Башкортостана - продолжение встречи в сентябре на Международном форуме экономического сотрудничества).
Партнеры обсудили совместное производство Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и МАЗа, которые выпускают современные троллейбусы модели "Горожанин".
Кроме того, в Уфе в 2025 году открылся производственно-сервисный центр по продаже и обслуживанию белорусской спецтехники.
Минск и Уфа - города-побратимы. За 8 лет в этом статусе партнеры реализовали проекты в различных сферах: от культуры и туризма до медицины и промышленности. Новый импульс межрегионального сотрудничества - подписание соглашения о строительстве сборочного производства на территории свободной экономической зоны в Уфе.