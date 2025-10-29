Минск и Уфа обсудили планы на перспективу

Взаимодействие с российскими партнерами наращивают столичные промышленные предприятия. Здесь акцент на кооперацию, в частности, между Минском и Уфой.

О реализации договоренностей и планах на перспективу 29 октября говорили на площадках Минского автозавода. (Этот визит делегации столицы Башкортостана - продолжение встречи в сентябре на Международном форуме экономического сотрудничества).

Партнеры обсудили совместное производство Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и МАЗа, которые выпускают современные троллейбусы модели "Горожанин".

Кроме того, в Уфе в 2025 году открылся производственно-сервисный центр по продаже и обслуживанию белорусской спецтехники.