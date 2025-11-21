3.67 BYN
2.96 BYN
3.43 BYN
МНС предлагает ввести дифференцированный налог на большие квартиры
Министерство по налогам и сборам предлагает дифференцированно подходить к начислению налога на недвижимость: его размер будет зависеть от площади объекта, заявил профильный министр.
По его словам, сейчас белорусы платят не очень обременительный налог на недвижимость - один раз в год около 50-60 рублей на стандартную квартиру. Это для крупных городов, на территории областей и в небольших населенных пунктах еще меньше.
На 2026 год предложено в отношении объектов недвижимости, которые имеют относительно большую площадь (если это дом - свыше 200 и 300 квадратных метров, а квартира - свыше 150 и 250 квадратов), применить более высокую расчетную ставку.
Согласно предложению МНС, для большой квартиры сумма налога будет удваиваться по сравнению со стандартной, а если квартира больше 250 квадратных метров - утраиваться. Это реальные суммы, подчеркнул министр, особенно если помнить, что их нужно уплачивать раз в год.