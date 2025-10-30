3.71 BYN
"Мостовдрев": как модернизация позволила белорусскому предприятию покорить рынки 30 стран
Поддержка модернизации, мощные инвестиции и новое технологическое оборудование сделали "Мостовдрев" высокотехнологичным лидером отрасли. Здесь внедрены автоматизированные деревообрабатывающие линии, новые прессы, есть сертификаты качества.
Предприятие совершило настоящий прорыв в своей отрасли и стало единственным в Беларуси, где выпускают большеформатную фанеру с повышенной водостойкостью.
Это деревообрабатывающее предприятие - одно из крупнейших в стране. Здесь выпускают более 15 видов продукции, которую знают не только в Беларуси, но и более чем в 30 странах мира. А уникальная большеформатная фанера с повышенной водостойкостью стала настоящим прорывом в импортозамещении.
Раньше закупали, а теперь делаем сами. Материалы предприятия используются при масштабном строительстве, в том числе в России, экспорт - свыше 80 % продукции. Товар поставляют на рынки Азербайджана, России и Турции. Предприятие получило диплом "Лидер в области экспортной деятельности" и вошло в Книгу рекордов Беларуси.
Сергей Ососов, генеральный директор ОАО "Мостовдрев":
"У нас очень хорошее оборудование всех зарубежных аналогов, поэтому и качество хорошее. После модернизации под гарантию правительства, мы, уже заработав деньги, начинаем отдавать долги, а также смогли построить еще один завод - лесопильный деревообрабатывающий завод".
Фанерный цех - основа технологической цепочки предприятия. Именно здесь создают прочный и востребованный материал, который используют в строительстве, транспортном машиностроении и рекламе. Благодаря модернизации процесс стал максимально автоматизированным, а продукция получила широкий спектр применения.
"Фанера облицованная представляет собой слоистую древесину, полученную путем склеивания шпона, затем она облицовывается пленкой. Эта фанера выпускается с 2011 года. В сутки мы производим до 45 куб. м фанеры. Годовой объем - до 14 тыс. куб. м", - рассказал начальник фанерного цеха ОАО "Мостовдрев" Алексей Якимчик.
Предприятие одновременно работает на экспорт и на импортозамещение. Широкоформатная фанера востребована строительными организациями в Беларуси, а также у покупателей в Азии и на южных рынках.
Андрей Давыдик, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ОАО "Мостовдрев":
"Третью часть объема производства фанеры мы реализуем на внутреннем рынке по программе импортозамещения. Все выигрывают по логистике - доставить из России фанеру дороже, чем приобрести на местном рынке. Доход предприятия вырос на 7-8 % по отношению к 2016 году".
За высокими технологиями всегда стоят люди - Елена Лисай работает в фанерном цехе более 30 лет. На ее глазах развивалось предприятие, где она за это время и сама выросла как специалист.
"Это тяжелый труд, но мне нравится, я за столько лет привыкла. Мне нравится коллектив и сам процесс работы. Здесь надо быть шустрым, быстрым, процесс работы немедленный, наборка должна быть быстрая", - поделилась сборщик клеильно-обрезного фанерного цеха ОАО "Мостовдрев" Елена Лисай.
Предприятие доказывает: белорусская фанера способна конкурировать на мировом уровне. Здесь создают продукт, который нужен и внутри страны, и за ее пределами, а значит, работают не только на экономику региона, но и на имидж Беларуси в целом.