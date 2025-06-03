МТЗ представит на "Белагро-2025" новую линейку тракторов "Беларус"

Выставка "Белагро" открылась 3 июня в Минске. Из года в год форум растет в масштабах и прибавляет в количестве участников. Это означает, что демонстрация передовых решений в технике и технологиях привлекает все большее число экспертов. Нынешний год не исключение.

Крупнейшие холдинги системы Минпрома традиционно примут самое активное участие в "Белагро" и продемонстрируют порядка 135 образцов техники и оборудования высокого технологичного уровня - новинки и лучшие серийные образцы.

О некоторых из них рассказал генеральный директор ОАО "МТЗ" Сергей Авраменко: "Сегодня у нас есть сюрприз для нашего потребителя: помимо линейки модернизированной техники, которая представлена и находится на данный момент в открытом доступе, мы будем презентовать абсолютно новую линейку тракторов "Беларус" мощностью больше 500 лошадиных сил".

Такая мощность востребована на рынках Беларуси, России, Казахстана и ряда других стран, где широкие пахотные поля, отметил он.

Сергей Авраменко:

"С каждой выставки мы выносим для себя не только информационный обмен с нашими потребителями, коллегами, партнерами, но и заключенные контракты. На форуме предусмотрен ряд встреч с представителями из разных регионов земного шара: Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии".