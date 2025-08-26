3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Мультибрендовый центр белорусской техники открылся в Уфе: весь спектр услуг на одной площадке
Тракторы, самосвалы, погрузчики и не только под одной крышей. В Башкортостане 26 августа открылся мультибрендовый центр белорусской техники. Такие современные решения интересны и продавцам, и покупателям.
В российских регионах появился еще один мультибрендовый центр белорусской техники. Такие центры уже работают, например, в Татарстане и Новосибирске, а теперь и в Уфе.
В большом павильоне под названием "Белорусские машины" представлена вся наша обширная линейка техники, которую мы уже продаем и готовы поставлять как на рынок Башкортостана, так и в другие регионы России.
Любой фермер может прийти сюда, ознакомиться с техникой прямо на площадке, выбрать нужную модель. После этого можно сразу приобрести технику, договориться о сервисном обслуживании, а при необходимости получить ремонт. Для этого здесь есть склад оригинальных запчастей, которые поступают напрямую от производителя. Причем ремонт возможен не только на площадке центра, но и с выездом бригады на место, ведь простой техники обходится дорого.
Здесь собраны наши известные бренды: МАЗ, Гомсельмаш, МТЗ, "Амкодор", Бобруйскагромаш и другие.
И нужно отметить, что одно из требований Президента Беларуси - быть ближе к своему покупателю, избегать посреднических схем и предоставлять весь спектр услуг на одной площадке. Это удобно для покупателей, именно по этому пути мы сейчас идем в российских регионах.
26 августа в Уфе торжественно открыли этот центр белорусской техники с участием главы республики Радия Хабирова. Такой интерес неудивителен, в Башкортостане сейчас работает более 11 тыс. белорусских машин. Это самая разная техника - от небольших дорожных погрузчиков до крупных самосвалов и комбайнов. Конечно, есть и пассажирская техника. Например, ее мы создаем совместно. Знаменитая марка "Горожанин" - это троллейбус, который выпускают наш МАЗ и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.
Очевидно, что сотрудничество в формате совместной кооперации очень выгодно. Конечно, важна и работа по открытию мультибрендовых центров.
Радий Хабиров, глава Башкортостана: "Все машины прошли проверку, наши механизаторы их действительно ценят. Поэтому мы закупали эту технику и будем продолжать закупать. Нам нужна практически вся представленная здесь линейка - от троллейбусов до самосвалов. Очень востребована и коммунальная, и строительная техника. На самом деле было не совсем правильно, что у нас до сих пор не было сервисного центра, ведь такое большое количество техники требует качественного обслуживания".
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: "За полгода мы увеличили объемы в России более чем на 101 %. Хотя этого никто не ожидал. Благодаря такому двустороннему сотрудничеству на уровне регионов, на уровне руководителей мы добились отличных результатов".
Особенность этого центра в Уфе в том, что помимо крупной техники здесь есть и точка продаж наших велосипедов и мотоциклов "Минск".
Кстати, говорят, что интерес к нашим мотоциклам на российском рынке сейчас растет - ежегодный прирост продаж составляет примерно 7-10 %. Здесь, в Башкортостане, продавцы тоже уверены, что спрос будет сохраняться. Есть велодорожки, но многие все равно выбирают мотоциклы, особенно при наличии надежного сервисного обслуживания.
В целом вопросы продаж и совместной кооперации будут обсуждаться здесь уже завтра, 27 августа. Наш вице-премьер Виктор Каранкевич встретится с главой республики. Переговоры пройдут как за столом, так и непосредственно на производственных площадках.