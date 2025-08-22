3.70 BYN
"Мы не останавливаемся на достигнутом". Кушнаренко о двухмиллионном каравае Минской области
Установлен новый рекорд жатвы-2025. Аграрии Минской области намолотили более 2 млн тонн зерна, включая рапс. Это самый весомый каравай среди всех регионов Беларуси. Кстати, как и урожайность - более 48 ц/га.
В благодарность за самоотверженный труд и блестящий результат на полях Дзержинского района с участием губернатора Минской области прошла символическая церемония чествования хлеборобов.
Минская область - лидер жатвы в стране. Достижение становится еще более ценным, учитывая климатические испытания, с которыми наши аграрии справляются достойно.
"Мы все работаем на конечный результат, а это обеспечение продовольственной безопасности, это развитие экономики нашей страны, усиление ее суверенитета. И поэтому Минщина сегодня делает такой свой весомый вклад. При этом мы не останавливаемся на достигнутом. Работы идут активно, мы мобильны, мы компактны. Сегодня 42 единицы комбайна переброшены в те или иные районы хозяйства для того, чтобы в максимально сжатые сроки закончить уборочную кампанию", - рассказал Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома.
За столичным регионом следует Брестская область. На ее счету - 1,6 млн тонн. Средняя урожайность по стране выше прошлогодней и составила 48 ц/га. На данный момент убрано 90 % площадей зерновых и зернобобовых культур.