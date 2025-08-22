"Мы не останавливаемся на достигнутом". Кушнаренко о двухмиллионном каравае Минской области

"Мы все работаем на конечный результат, а это обеспечение продовольственной безопасности, это развитие экономики нашей страны, усиление ее суверенитета. И поэтому Минщина сегодня делает такой свой весомый вклад. При этом мы не останавливаемся на достигнутом. Работы идут активно, мы мобильны, мы компактны. Сегодня 42 единицы комбайна переброшены в те или иные районы хозяйства для того, чтобы в максимально сжатые сроки закончить уборочную кампанию", - рассказал Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома.