"Мы очень довольны": в России оценили работу белорусских строителей

Строительство - особая тема в сотрудничестве Беларуси и России. Как губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценивает качество, темпы, стройматериалы и внешний архитектурный облик белорусских специалистов, работающих в России?

"Мы довольны и рады, что договорились об этом два года назад. Рады, что несколько компаний уже работают. Мы провели переговоры с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и договорились о новых проектах", - раскрыл детали он в "Актуальном интервью".

По словам Александра Авдеева, сейчас строится несколько объектов - большая школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, очистные сооружения.

Также Беларусь и Россия договорились и о ряде объектов, которые в 2026-2027 году могут быть построены белорусскими специалистами. "Если оценивать скорость строительства, технологические решения, качество стройки и архитектуру, то все сделано отлично. Несмотря на сложные финансовые условия (в России процентные ставки и сложности с ипотекой), компании Беларуси умеют быстро мобилизоваться и реализовывать экономные проекты. Это то, что нам сейчас нужно", - заявил собеседник.