На CIIE в Шанхае об экономическом потенциале Беларуси расскажут в страновом павильоне

Площадка для сотрудничества и диалога, а не продвижения торговых войн и односторонних ограничительных мер. В Шанхае стартовала Китайская международная выставка импортных товаров. 8-е по счету Expo объединяет в эти дни рекордное за свою историю количество компаний и государств. Среди участников и Беларусь. Официальный Минск, как проверенный и надежный партнер Китая, в очередной раз привез в том числе национальную экспозицию.

Рынок Китая, с одной стороны, весьма сложный, с другой - развивающийся с большим потенциалом. Быть здесь - значит доказать на практике качество своей продукции. Китайскую международную выставку импорта можно назвать важным связующим звеном между мировым бизнесом и китайским потребителем.

В Шанхае начала работу выставка импортных товаров

8-е импортное Expo стартовало, впереди насыщенные на переговоры дни. Традиционно тон задает форум Хунцяо. В числе приглашенных высшие должностные лица государств. Открытие новых возможностей, сотрудничество для общего будущего - тезис форума в этом году.

Ли Цян, премьер Государственного совета КНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86f1eaf2-040d-4fae-bccd-302262288695/conversions/9ad33385-d7ec-44b4-a0ce-f2838e210c00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86f1eaf2-040d-4fae-bccd-302262288695/conversions/9ad33385-d7ec-44b4-a0ce-f2838e210c00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86f1eaf2-040d-4fae-bccd-302262288695/conversions/9ad33385-d7ec-44b4-a0ce-f2838e210c00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86f1eaf2-040d-4fae-bccd-302262288695/conversions/9ad33385-d7ec-44b4-a0ce-f2838e210c00-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ли Цян, премьер Государственного совета КНР:

"Мы готовы раскрыть весь гигантский потенциал нашего рынка с населением в 1 млрд 400 млн человек. Параллельно с этим будем активно наращивать новые точки экономического роста в таких сферах, как цифровизация, зеленые технологии и искусственный интеллект. Китай и впредь будет твердо придерживаться курса на высокую степень открытости, продолжим углублять реформы в этой области. Китайская международная выставка импорта вызывает широкий отклик в мире. Она приносит реальную выгоду для всех. Это важно в то время, когда односторонние санкции и торговый протекционизм наносят ущерб мировой торговле, тормозят глобальный экономический рост и создают серьезные препятствия для развития целого ряда государств".

Китай открывает двери для зарубежных предприятий и готов работать на общее благо. Важно вовремя сориентироваться и занять свободные ниши.

Страновой павильон готовится к открытию

Нашу страну на импортном Expo представим сразу на нескольких локациях. Знакомить с инвестиционным и экономическим потенциалом, национальным колоритом будем в страновом павильоне.

Александрина Утюпина, заместитель директора ВУП "Белинтерэкспо" БЕЛТПП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46b101c5-4d08-42f3-9ffa-ed7239f52191/conversions/2d094ad3-2883-482e-9896-fc92573ffb19-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46b101c5-4d08-42f3-9ffa-ed7239f52191/conversions/2d094ad3-2883-482e-9896-fc92573ffb19-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46b101c5-4d08-42f3-9ffa-ed7239f52191/conversions/2d094ad3-2883-482e-9896-fc92573ffb19-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46b101c5-4d08-42f3-9ffa-ed7239f52191/conversions/2d094ad3-2883-482e-9896-fc92573ffb19-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александрина Утюпина, заместитель директора ВУП "Белинтерэкспо" БЕЛТПП:

"В этом году мы привезли стенд, идея нашего стенда: лен - золото Беларуси. Лен издревле выращивали на нашей земле. Лен - это древняя культура, это наши традиции. Изо льна делали очень много самобытных вещей: это и рушники, это и одежда, это и все остальное. Лен очень тяжело добывается, лен очень тяжело выращивается. Это показывает нас как нацию трудолюбивую. Поэтому мы посчитали, что очень важно и нужно показать миру, что мы до сих пор сохранили эту традицию, мы восстанавливаем ее, мы производим очень много продукции изо льна".

Национальный бренд представят в Китае

CIIE в Шанхае news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f37541-10ad-459e-9011-83030a5a5957/conversions/908c6874-ec4a-4f49-a8e5-c39699325191-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f37541-10ad-459e-9011-83030a5a5957/conversions/908c6874-ec4a-4f49-a8e5-c39699325191-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f37541-10ad-459e-9011-83030a5a5957/conversions/908c6874-ec4a-4f49-a8e5-c39699325191-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f37541-10ad-459e-9011-83030a5a5957/conversions/908c6874-ec4a-4f49-a8e5-c39699325191-xl-___webp_1920.webp 1920w

К слову, возможность рассказать о себе в таком формате есть далеко не у всех стран, чьи компании и организации принимают участие в выставке импортных товаров. Тысячи лайков в китайских соцсетях обеспечат белорусскому павильону выступления ансамбля "Хорошки". Перед официальным открытием - генеральная репетиция.