На CIIE в Шанхае об экономическом потенциале Беларуси расскажут в страновом павильоне
Площадка для сотрудничества и диалога, а не продвижения торговых войн и односторонних ограничительных мер. В Шанхае стартовала Китайская международная выставка импортных товаров. 8-е по счету Expo объединяет в эти дни рекордное за свою историю количество компаний и государств. Среди участников и Беларусь. Официальный Минск, как проверенный и надежный партнер Китая, в очередной раз привез в том числе национальную экспозицию.
Рынок Китая, с одной стороны, весьма сложный, с другой - развивающийся с большим потенциалом. Быть здесь - значит доказать на практике качество своей продукции. Китайскую международную выставку импорта можно назвать важным связующим звеном между мировым бизнесом и китайским потребителем.
В Шанхае начала работу выставка импортных товаров
8-е импортное Expo стартовало, впереди насыщенные на переговоры дни. Традиционно тон задает форум Хунцяо. В числе приглашенных высшие должностные лица государств. Открытие новых возможностей, сотрудничество для общего будущего - тезис форума в этом году.
Ли Цян, премьер Государственного совета КНР:
"Мы готовы раскрыть весь гигантский потенциал нашего рынка с населением в 1 млрд 400 млн человек. Параллельно с этим будем активно наращивать новые точки экономического роста в таких сферах, как цифровизация, зеленые технологии и искусственный интеллект. Китай и впредь будет твердо придерживаться курса на высокую степень открытости, продолжим углублять реформы в этой области. Китайская международная выставка импорта вызывает широкий отклик в мире. Она приносит реальную выгоду для всех. Это важно в то время, когда односторонние санкции и торговый протекционизм наносят ущерб мировой торговле, тормозят глобальный экономический рост и создают серьезные препятствия для развития целого ряда государств".
Китай открывает двери для зарубежных предприятий и готов работать на общее благо. Важно вовремя сориентироваться и занять свободные ниши.
Страновой павильон готовится к открытию
Нашу страну на импортном Expo представим сразу на нескольких локациях. Знакомить с инвестиционным и экономическим потенциалом, национальным колоритом будем в страновом павильоне.
Александрина Утюпина, заместитель директора ВУП "Белинтерэкспо" БЕЛТПП:
"В этом году мы привезли стенд, идея нашего стенда: лен - золото Беларуси. Лен издревле выращивали на нашей земле. Лен - это древняя культура, это наши традиции. Изо льна делали очень много самобытных вещей: это и рушники, это и одежда, это и все остальное. Лен очень тяжело добывается, лен очень тяжело выращивается. Это показывает нас как нацию трудолюбивую. Поэтому мы посчитали, что очень важно и нужно показать миру, что мы до сих пор сохранили эту традицию, мы восстанавливаем ее, мы производим очень много продукции изо льна".
Национальный бренд представят в Китае
К слову, возможность рассказать о себе в таком формате есть далеко не у всех стран, чьи компании и организации принимают участие в выставке импортных товаров. Тысячи лайков в китайских соцсетях обеспечат белорусскому павильону выступления ансамбля "Хорошки". Перед официальным открытием - генеральная репетиция.
К встрече гостей готовятся и тематические экспозиции. Например, в одном из павильонов, который посвящен продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Белорусы также будет угощать гостей и национальной кухней.