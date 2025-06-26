На Евразийском экономическом форуме работает почти полтысячи журналистов

На IV Евразийском экономическом форуме работает почти полтысячи журналистов. Это и белорусские, и зарубежные коллеги. На базе центра для освещения новостей нон-стоп открыто сразу 3 пресс-центра: отдельно для пула, глав государств и для евразийской экономической комиссии. Команда "Первого информационного" на протяжении всего насыщенного дня в центре событий. Прямые включения, работа выездных студий, мнения участников, стримы со всех 9 площадок в международном выставочном центре, также задействованы и передвижные телевизионные станции. Самые красочные и эксклюзивные кадры Евразийского экономического форума смотрите на "Первом информационном".