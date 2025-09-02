На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме обсудили обеспечение устойчивого развития регионов

2 сентября участники III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума обсудили роль местного самоуправления для устойчивого развития регионов. Межрегиональное сотрудничество между двумя странами заметно активизировалось, о чем говорит и пакет соглашений.

И в Беларуси, и в Узбекистане уделяют большое внимание работе на местах, ведь именно от развития регионов зависит благосостояние людей.

Гулнора Маруфова, зампредседателя комиссии сената Олий Мажлиса Узбекистана:

"Мы созвучны. Почему мне хочется это сказать? Потому что те задачи, которые ставит уважаемый Президент Беларуси, и те задачи, которые ставит Президент Узбекистана, они созвучны. Это мы видели и на полях ШОС. Это то, что хочет народ, то, что желает наше население".

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Слышим сегодня от всех, кто приглашен на эту секцию, самые животрепещущие вопросы. Предположим, по барьерам - исключить барьеры для продвижения нашей продукции. Республика Узбекистан - наша главная опорная точка в Центральной Азии, которой мы дорожим. Президенты поставили задачу обеспечить товарооборот в 1 млрд, делаем все возможное, чтобы быстрее достичь этого результата".