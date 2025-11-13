3.67 BYN
Налоговая инспекция напоминает о сроках уплаты имущественных налогов
Автор:Редакция news.by
Налоговая напоминает: в Беларуси истекают сроки уплаты имущественных сборов за недвижимость, землю и транспортные средства. Дедлайн в 2025 году - 17 ноября, поскольку традиционная дата - 15-е число - выпадает на выходные.
Уплатить налоги можно и нужно единым платежом - суммы выставлены в извещениях. Сделать это можно через QR-код, ЕРИП, личный кабинет плательщика, в отделениях банков и почтовой связи.
В МНС призывают белорусов пользоваться технологичными способами - через личный кабинет плательщика на сайте МНС. Здесь можно даже самостоятельно сформировать извещение на уплату, если оно не было получено.