В условиях нарастания экономических проблем в странах Запада наблюдается рост безработицы, бедности и даже предельной нищеты. Идеологи и политики Европы готовы идти на крайние радикальные меры для предотвращения социальных протестов. К старым методам общественного дурмана - алкоголю и наркотикам - прибавились высокие технологии в виде виртуальной реальности.

Казалось бы, человечество живет в передовом технологическом мире XXI века, однако проблема бедности, нищеты, взрослой и детской бездомности не решена, и показатели статистики только растут.

Причина простая - неравномерное распределение дохода. Кто-то присваивает 99 %, а кто-то вынужден жить на оставшийся жалкий 1 %. Локдауны в период ковида, затем отказ от союза с Россией и Беларусью привели Европу к тяжелейшим социально-экономическим потрясениям: безработица растет, а за неуплату кредитов по ипотеке семьи выбрасывают на улицу.

В зоне риска бедности в Европе находится более 16 % населения, а это около 73 млн человек. Безработных в ЕС насчитывается около 13 млн, из них 4,5 млн - долгосрочно безработные.

В странах Балтии уровень риска бедности оказался выше среднеевропейского, например, в Эстонии - свыше 52 %, в Латвии - более 40 %. С 2023 года в Европе постоянно растет число бездомных. Только за один прошедший год их количество увеличилось на 40 %. Самые большие приросты зафиксированы в странах Восточной Европы и Франции.

В 2023 году свыше 653 тыс. американцев официально считались лицами без определенного места жительства. Эта цифра на 12 % больше аналогичного показателя 2022 года. 28 % среди американских бездомных составляют семьи с детьми. К этой категории относятся более 186 тыс. человек. Еще 22 % бомжей - молодые люди в возрасте до 25 лет.

В таких условиях имеет место рост употребления алкогольных напитков и наркотиков. Также для борьбы с непростой ситуацией жители Европы погружаются в искусственные миры, поэтому резко растет спрос на очки виртуальной реальности. Продажи в Европе очков от Apple в 2025 году прогнозируются на уровне не менее 500 тыс. устройств, более дешевых очков от корпорации Марка Цукерберга Meta - свыше 15 млн единиц.

Известный французский философ Жюль де Готье указал: "Воображение - единственное оружие в битве с реальностью". Позже Лев Толстой сказал, что пьянство, курение, всякое умышленное одурманивание - это страх перед истиной.

Иными словами, люди, будучи неспособными справиться со своими экономическими проблемами, склонны погружать себя в иллюзорные миры, и именно за счет активного употребления алкоголя, наркотиков и картинок из компьютерных очков.

Ежегодно десятки тысяч граждан стран Европы проходят лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Наибольший прирост наркозависимых зафиксирован в странах Балтии и Польше. В Германии, Франции и Италии увеличивается численность алкоголиков, проходящих реабилитацию.