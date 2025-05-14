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Наталья Петкевич посетила Жабинковский сахарный завод. Что успели обсудить на встрече?
Жабинка - позитивный пример города-спутника. Таким мнением поделилась первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич, которая находилась там с рабочим визитом.
В центре внимания была региональная политика, а потому программа маршрута насыщенная. Посетила Наталья Петкевич градообразующие предприятия, в частности, пообщалась и с коллективом ОАО "Жабинковский сахарный завод". Главной темой стали возможности для здоровой нации. Особый акцент сделали на развитии медицины.
На предприятии активно готовятся к старту нового сезона, в том числе обновляют оборудование. География поставок завода широкая - Монголия, Азербайджан, Армения, Израиль, Россия и даже США.
Александр Познанский, гендиректор Жабинковского сахарного завода:
"Мы производим весовой и фасованный сахар. Наш завод является единственным, кто производит желирующий сахар. На сегодняшний день мы разрабатываем еще одну новинку, которая сейчас находится пока в секрете, но в ближайшие два месяца она появится на полках у потребителей. Кроме этого, мы выпускаем жом сушеный гранулированный и мелассу".
Главной темой обсуждения стали возможности для здоровой нации. Особый акцент сделали на развитии медицины.
Главный технолог Жабинковского сахарного завода Татьяна Шумиковская рассказала, что в ее регионе - достойный уровень медицины. У людей есть возможность заниматься здоровым образом жизни (для этого в городе построен ФОК). "Встреча с Натальей Владимировной была очень информативной, живой и динамичной, была возможность задать все интересующие вопросы", - поделилась она.
"Едут в Жабинку и брестчане. В городе создаются привлекательные условия, а это является институцией города-спутника. Вопросы региональной политики - один из приоритетов работы Администрации Президента. Администрация практикует такие комплексные поездки для того, чтобы изучить ряд вопросов по реализации поручений Президента Беларуси Александра Лукашенко в региональной сфере", - пояснила Наталья Петкевич.
Также отметим, что в Жабинке строят квартиры с льготным кредитованием для местных жителей и жителей Бреста. Например, в новом микрорайоне уже работает детский сад на 240 мест, открыт и торговый центр. Связывает Жабинку и Брест автобусное сообщение по цене городского тарифа.