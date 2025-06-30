Нацбанк готов стать ближе к прорывным проектам малого бизнеса

Нацбанк готов стать ближе к проектам малого бизнеса, которые настроены развиваться и занимать нишу не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

Механизмы и условия финансовой поддержки от банков обсудили в Молодечнеском районе.

Малый бизнес все больше набирает вес. У него треть рабочих мест, столько же он обеспечивает валовой добавленной стоимости и почти 40 % инвестиций в основной капитал. Тем, кто готов расширять и площади, и линейку продукции, но большие планы сдерживают финансы, готовы помочь кредитами.

Часть площадей когда-то большого еще советского станкостроительного завода выкупили в 2007 на аукционе. В итоге из заброшенного цеха получилось современное производство. Сначала занимались модернизаций станков из России, меняли гидравлику и механику. Сейчас активно уже сами выпускают обрабатывающие агрегаты.

Станкостроение - спрос на белорусскую продукцию хороший

И спрос на них большой. Российская промышленность активно обновляется по линейке техники, и ей нужны современные станки. Частное предприятие смогло предложить авиазаводом и корпорации "Росатом" нужный продукт. В планах осваивать новые модификации станков, рассчитывая на хорошие заказы от покупателей.

Андрей Карцев, учредитель частного станкостроительного предприятия:

"Это все-таки поддержка экспорта. Мы хотели бы иметь возможность организации связанных кредитов, поскольку наши станки уже находятся в реестре ЕАЭС, то есть мы стали своими для российского рынка. Мы бы хотели поработать с банками для возможности связанных кредитов, чтобы загрузить предприятие на 3-4 года вперед и развивать свою площадку".

Нацбанк готов стать ближе к эффективным проектам

Выручка за последний год значительно выросла - до 40 млн рублей. В 2025 году рассчитывают ее удвоить. О своих больших планах 30 июня рассказали главе Нацбанка. Регулятор готов вплотную погрузиться в частные проекты, помочь им выйти на новый уровень. Ведь это незадействованные возможностей и сила для роста экономики.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a516888-84c4-4b66-9e35-b642a5ec0d97/conversions/4b43f887-5414-4b96-b602-92cb2f815817-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a516888-84c4-4b66-9e35-b642a5ec0d97/conversions/4b43f887-5414-4b96-b602-92cb2f815817-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a516888-84c4-4b66-9e35-b642a5ec0d97/conversions/4b43f887-5414-4b96-b602-92cb2f815817-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a516888-84c4-4b66-9e35-b642a5ec0d97/conversions/4b43f887-5414-4b96-b602-92cb2f815817-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Это новое направление, которое мы приняли решение развивать. Возможно, это не совсем соответствует классическим функциям центрального банка. Но я считаю, что никакое дело, направленное на рост нашей экономики, не является несвойственным для Национального банка. Мы хотим найти предприятия, которые пока относятся к малому и среднему бизнесу, но имеют существенный потенциал роста. Не 5 %, не 10 %, не 15 %, а действительно кратного роста. Возможно, этот рост сдерживается какими-то организационными недоделками либо нехваткой финансирования или незнанием о тех возможностях, которые государство и банковская система могут предоставить для кратного наращивания объема производства и продаж".

Развитие регионов - новые предприятия создают новые рабочие места

Говорили и о правовых механизмах, чтобы были доступны такие преференции, как для СЭЗ или технопарков. Этот вопрос также обсуждается. Ведь производство хотят расширять. А свободных площадей рядом достаточно. А они в будущем - и новые нужные рабочие места. В регионах именно на бизнес делаем ставку. Здесь нет больших или малых производств.

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Сыроварение - предприятие, которое работает с овечьим молоком

Ремесленные сыры в Молодеченском районе тому подтверждение. Бывший айтишник по книгам и видеоурокам освоил это нелегкое дело. И сегодня предлагает свои уникальные сыры от моцареллы. камамбрера до элитных твердых сортов с выдержкой 3 и 5 лет. Они единственные в Беларуси, кто работает с коровьим, козьим и овечьим молоком. Цех не большой. Можно сказать домашний. Хотят сырохранилище побольше.

Антон Поляков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a9f0cd4-955d-4fdf-b916-112a32b6656b/conversions/9ba8818a-4132-4920-92fd-85fdc15fe253-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a9f0cd4-955d-4fdf-b916-112a32b6656b/conversions/9ba8818a-4132-4920-92fd-85fdc15fe253-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a9f0cd4-955d-4fdf-b916-112a32b6656b/conversions/9ba8818a-4132-4920-92fd-85fdc15fe253-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a9f0cd4-955d-4fdf-b916-112a32b6656b/conversions/9ba8818a-4132-4920-92fd-85fdc15fe253-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Поляков, директор и учредитель частной сыроварни:

"Мы делаем очень выдержанную продукцию, и ей нужно где-то 2-3 года вылежаться. Это архиважная задача - сделать хорошее хранилище. И главное, чтобы оно было энергоэффективное, потому что у нас очень большое потребление электроэнергии".

В планах также и цех по выпечке хлеба. Это плюс к джемам, которые уже есть и как раз для сырной тарелки. Принимают экскурсии и готовы открывать обучающие курсы для тех, кто хочет варить элитные сыры и в небольших населенных пунктах открывать компактные производства. Банки такие инициативы поддерживают на выгодных для бизнеса условиях.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Мы запустили финансовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, которая предоставляет наиболее привлекательные на рынке ставки по кредитным продуктам. То есть это либо полставки рефинансирования плюс 1 % - это минимальная граница, и максимальная - ставка рефинансирования тоже плюс 1 %. Условно говоря, от 6,5 % до 11 %, что ниже условия рыночного кредитования. Поэтому этот продукт пользуется серьезным спросом".

Каждому бизнесу важно пройти стадию стабилизации