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Нацбанк готов стать ближе к прорывным проектам малого бизнеса
Нацбанк готов стать ближе к проектам малого бизнеса, которые настроены развиваться и занимать нишу не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.
Механизмы и условия финансовой поддержки от банков обсудили в Молодечнеском районе.
Малый бизнес все больше набирает вес. У него треть рабочих мест, столько же он обеспечивает валовой добавленной стоимости и почти 40 % инвестиций в основной капитал. Тем, кто готов расширять и площади, и линейку продукции, но большие планы сдерживают финансы, готовы помочь кредитами.
Часть площадей когда-то большого еще советского станкостроительного завода выкупили в 2007 на аукционе. В итоге из заброшенного цеха получилось современное производство. Сначала занимались модернизаций станков из России, меняли гидравлику и механику. Сейчас активно уже сами выпускают обрабатывающие агрегаты.
Станкостроение - спрос на белорусскую продукцию хороший
И спрос на них большой. Российская промышленность активно обновляется по линейке техники, и ей нужны современные станки. Частное предприятие смогло предложить авиазаводом и корпорации "Росатом" нужный продукт. В планах осваивать новые модификации станков, рассчитывая на хорошие заказы от покупателей.
Андрей Карцев, учредитель частного станкостроительного предприятия:
"Это все-таки поддержка экспорта. Мы хотели бы иметь возможность организации связанных кредитов, поскольку наши станки уже находятся в реестре ЕАЭС, то есть мы стали своими для российского рынка. Мы бы хотели поработать с банками для возможности связанных кредитов, чтобы загрузить предприятие на 3-4 года вперед и развивать свою площадку".
Нацбанк готов стать ближе к эффективным проектам
Выручка за последний год значительно выросла - до 40 млн рублей. В 2025 году рассчитывают ее удвоить. О своих больших планах 30 июня рассказали главе Нацбанка. Регулятор готов вплотную погрузиться в частные проекты, помочь им выйти на новый уровень. Ведь это незадействованные возможностей и сила для роста экономики.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Это новое направление, которое мы приняли решение развивать. Возможно, это не совсем соответствует классическим функциям центрального банка. Но я считаю, что никакое дело, направленное на рост нашей экономики, не является несвойственным для Национального банка. Мы хотим найти предприятия, которые пока относятся к малому и среднему бизнесу, но имеют существенный потенциал роста. Не 5 %, не 10 %, не 15 %, а действительно кратного роста. Возможно, этот рост сдерживается какими-то организационными недоделками либо нехваткой финансирования или незнанием о тех возможностях, которые государство и банковская система могут предоставить для кратного наращивания объема производства и продаж".
Развитие регионов - новые предприятия создают новые рабочие места
Говорили и о правовых механизмах, чтобы были доступны такие преференции, как для СЭЗ или технопарков. Этот вопрос также обсуждается. Ведь производство хотят расширять. А свободных площадей рядом достаточно. А они в будущем - и новые нужные рабочие места. В регионах именно на бизнес делаем ставку. Здесь нет больших или малых производств.
Сыроварение - предприятие, которое работает с овечьим молоком
Ремесленные сыры в Молодеченском районе тому подтверждение. Бывший айтишник по книгам и видеоурокам освоил это нелегкое дело. И сегодня предлагает свои уникальные сыры от моцареллы. камамбрера до элитных твердых сортов с выдержкой 3 и 5 лет. Они единственные в Беларуси, кто работает с коровьим, козьим и овечьим молоком. Цех не большой. Можно сказать домашний. Хотят сырохранилище побольше.
Антон Поляков, директор и учредитель частной сыроварни:
"Мы делаем очень выдержанную продукцию, и ей нужно где-то 2-3 года вылежаться. Это архиважная задача - сделать хорошее хранилище. И главное, чтобы оно было энергоэффективное, потому что у нас очень большое потребление электроэнергии".
В планах также и цех по выпечке хлеба. Это плюс к джемам, которые уже есть и как раз для сырной тарелки. Принимают экскурсии и готовы открывать обучающие курсы для тех, кто хочет варить элитные сыры и в небольших населенных пунктах открывать компактные производства. Банки такие инициативы поддерживают на выгодных для бизнеса условиях.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Мы запустили финансовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, которая предоставляет наиболее привлекательные на рынке ставки по кредитным продуктам. То есть это либо полставки рефинансирования плюс 1 % - это минимальная граница, и максимальная - ставка рефинансирования тоже плюс 1 %. Условно говоря, от 6,5 % до 11 %, что ниже условия рыночного кредитования. Поэтому этот продукт пользуется серьезным спросом".
Каждому бизнесу важно пройти стадию стабилизации
У сыроварни пока небольшие точки продаж в торговых центрах. Есть интерес и со стороны ресторанов. И это направление планируют развивать. Войти в хорику, значит хорошими заказами себя точно обеспечить. Банковская поддержка помогает смотреть вперед не просто на несколько шагов, а на десяток. И это хороший стимул для развития.