Нацбанк опубликовал 5 вариантов графического знака белорусского рубля
Белорусы выбирают графический знак национальной валюты. Нацбанк опубликовал 5 вариантов - проголосовать за один из них можно до 28 ноября включительно. Отдать свой голос сможет каждый желающий.
Для участия в голосовании требуется номер мобильного телефона. С одного номера можно голосовать только один раз. Итоги конкурса озвучат не позднее 31 декабря.
Баллы, которые присудила комиссия, сложат с баллами голосования в интернете. Победит, конечно, тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов.
Конкурс стартовал в сентябре 2025 года - организаторы получили свыше 2,5 тыс. работ. Знак должен вызывать ассоциацию с белорусским рублем, отражать национальную идентичность - такие задачи ставил Нацбанк. Еще одно требование - легкость графического воспроизведения.