Нацбанк опубликовал 5 вариантов графического знака белорусского рубля

Белорусы выбирают графический знак национальной валюты. Нацбанк опубликовал 5 вариантов - проголосовать за один из них можно до 28 ноября включительно. Отдать свой голос сможет каждый желающий.

Для участия в голосовании требуется номер мобильного телефона. С одного номера можно голосовать только один раз. Итоги конкурса озвучат не позднее 31 декабря.

Баллы, которые присудила комиссия, сложат с баллами голосования в интернете. Победит, конечно, тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов.