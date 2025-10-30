3.71 BYN
Нацбанк подсчитал финансовые потери белорусов из-за мошенников
Автор:Редакция news.by
Нацбанк Беларуси назвал общую сумму финансовых средств, которые потеряли клиенты банков от несанкционированных платежных операций - в III квартале 2025 года она составила 18 млн рублей.
Более 93 % от этой суммы было похищено с использованием методов социальной инженерии. Основные схемы мошенничества: "Декларирование", "Инвестирование" и "Оплата несуществующих товаров и услуг".
Ранее в Нацбанке также отмечали, что каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль обналичивают за границей.