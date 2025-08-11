Неожиданный эффект заморозков - как идет уборочная-2025

Трудятся в полях сейчас не только аграрии, но и правоохранители. Их внимание даже к самым мелким деталям. Никаких нарушений во время уборочной быть не должно. 11 августа вместе с сотрудниками УВД Брестского облисполкома в рейд отправились и наши корреспонденты. Репортаж с юга страны.

Состояние каждого сотрудника, наличие допуска к участию в дорожном движении, необходимая техника и оснащение ее всеми нужными элементами - здесь важно все. Уборочная - самый ответственный этап в жизни аграриев. Именно от ее итогов зависит финансовое благополучие хозяйств и продовольственная безопасность страны в целом.

Мониторинг жатвы: правоохранители выезжают в хозяйства

А потому всегда такое серьезное отношение со стороны различных ведомств. Сегодня в Брестской области действует более 180 сельскохозяйственных организаций. За ходом уборочной кампании в каждой из них следят правоохранители.

Михаил Рогов, начальник отдела УБЭП УВД Брестского облисполкома:

"Основная задача, стоящая перед сотрудниками органов внутренних дел в период проведения уборочной (заготовительной) кампании, - обеспечение сохранности уборочного и заготовительного фонда, горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей сельскохозяйственных организаций. В период проведения уборочной кампании правоохранителями выявлено 14 преступлений в агропромышленном комплексе".

Роман Волчек, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

"При выявлении нарушений порядка выпуска или эксплуатации сельхозтехники сотрудники ГАИ выдают предписания должностным лицам организаций с последующим контролем их исполнения. В настоящее время большое количество сельхозтехники передвигается по дорогам общего пользования, большинство из них крупногабаритные и тихоходные машины. Будьте особо внимательны при приближении к такой технике, соблюдайте меры безопасности, учитывайте дистанцию и боковой интервал".

Высокие результаты аграриев

"Остромечево" - одно из крупнейших сельхозпредприятий страны, каждый год в лидерах жатвы в регионе. Аграрии говорят, что дисциплина и хозяйский подход всегда дают высокий результат. Главное соблюдать технологии и сроки.

Олег Бурак, директор ОАО "Остромечево":

"Каждый год приносит какие-то свои сюрпризы. С другой - на культуры, которые более позднего срока уборки (пшеница, тритикале, яровой ячмень) морозы сработали как регуляторы роста. Поля есть и по 96-100 ц/га".

Лидеры жатвы на передовой

Уборочная здесь уже на финише. И в хозяйстве самая высокая урожайность в Брестском районе - в среднем 64 ц/га. А еще этот край богат на передовиков. За сезон около 20 экипажей-тысячников. Есть и двухтысячник.

Петр Босак трудится в животноводстве, а во время жатвы пересаживается на комбайн. За день при оптимальной погоде обмолачивает до 20 гектаров. Работает на совесть.

Петр Босак, комбайнер ОАО "Остромечево":

"В работе ответственность - это самое главное. Стараешься, работаешь. Я начал помощником, сейчас работаю комбайнером уже, наверное, седьмой или восьмой сезон. С опытом все как-то все больше и больше приходит. Обеды возят, горячие ужины. Вода всегда присутствует, холодную и сладкую возят. Булочки вкусные. Все очень вкусно".

Максим Тур совсем недавно стал первым водителем-трехтысячником в Брестской области. Это его личный рекорд. К слову, в хозяйстве работает вся его семья: жена, родители, а летом подключается и брат.

Максим Тур, водитель ОАО "Остромечево":

"Впервые получилось, что я перевез больше всех в области. До этого три года подряд занимал призовые места - от третьего до первого. Каждый день по-разному перевозим. Максимально я перевозил за 289 тонн. Стараемся показатели улучшать. Нравится сельское хозяйство. С детства все время в деревне. Так и остались".

Ответственный этап для аграриев