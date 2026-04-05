Новый размер базовой арендной величины, рост зарплат - что апрель принес белорусам

По традиции апрель принес белорусам ряд новшеств. Лишь несколько примеров: вырастут зарплаты у педагогов, поменяются правила работы на высоте, также с этого месяца гражданам станет проще попасть в погранзону.

Еще из обновлений то, что у некоторых иностранцев по прибытии в нашу страну будут брать отпечатки пальцев, а еще в стране поэтапно начали выключать отопление в связи с приходом тепла.

В юном месяце апреле

Начнем с финансов, изменений в этой сфере в апреле достаточно. Так, с этого месяца новый показатель у базовой арендной величины.

Теперь она 20 рублей 3 копейки. Рост совсем небольшой - буквально на рубль. Отметим, показатель не менялся уже год! А корректируют его с учетом инфляции. Напомним, от данной величины зависит размер платы при сдаче в аренду недвижимости.

Приятные новости и для тех, кто в рабочих целях часто передвигается по нашей стране. Командировочные выплаты впервые за несколько лет пошли вверх.

Если раньше за каждый день командировки полагалось 12 рублей, то теперь на рубль больше.

Елена Пещенко, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Второе такое изменение, которое коснется организаций, возмещающих расходы по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов, это то, что если в приказе наниматель установил иное место проживания относительно места командирования, то такие расходы по проживанию будут компенсироваться только при представлении подтверждающих документов".

Прибавили с апреля зарплаты директоров школ и их заместителей. Рост связан с введением надбавок за специфику труда.

Ее размер у каждого свой, так для директоров и руководителей структурных подразделений - это 75 % от оклада, а замам будут доплачивать 40 %.

Финансовый сектор также реагирует на начало второго квартала. Нацбанк принял решение снизить расчетные величины стандартного риска. Этот показатель влияет на проценты по кредитам.

Так, с апреля уменьшен этот показатель для новых рублевых займов и для физических лиц, и юридических. Изменение также коснулось и срочных вкладов населения сроком от года до трех лет.

С 7 апреля по-новому будет работать и программа потребительского кредитования "На родные товары". Для самих белорусов существенных изменений нет, только по части сферы услуг, появится возможность взять льготный кредит на отдых в санатории. А вот для производителей впредь требования совершенно новые. У них должны быть сертификаты продукции собственного производства. Документы выдает Белорусская торгово-промышленная палата.

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Изменения произошли в части определения участников данного процесса. Если ранее 992-м постановлением был определен круг производителей Республики Беларусь, то в настоящее время этот перечень упразднен. И сегодня в данном кредитовании на белорусские товары могут участвовать все производители Республики Беларусь, которые имеют сертификат соответствия на товар, произведенный в нашей стране".

Еще одна новация касается грузоперевозок. Правительство дало возможность водителям заранее планировать свой въезд на границу. С помощью системы электронной очереди теперь можно бронировать дату прибытия в автодорожные пункты пропуска. В Совмине рассчитывают, что такое нововведение поможет упорядочить движение на границе и сделает его более эффективным.

И важная информация для будущих абитуриентов. Уже 9 апреля стартует регистрация на централизованное тестирование. Заявление для участия в ЦТ можно подать лично в одном из регистрационных пунктов или заполнив электронную форму на сайте РИКЗ. Последний день регистрации - 22 апреля.

Апрельский календарь порадует нас длительными выходными. В связи с празднованием Радуницы белорусов ждут четыре дня отдыха подряд - с 18 по 21 апреля. Правда, за понедельник, 20-го придется отработать в субботу, 25-го. Однако не за горами еще один выходной - 1 мая.

И, конечно же, не забываем про республиканский субботник. 18 апреля будем наводить красоту и порядок в стране.