Новый сервис. В Таиланде запустят криптовалютный сервис для туристов

Власти Таиланда запустят криптовалютный сервис для туристов. С его помощью можно будет конвертировать крипту в местную валюту - баты.



Новый сервис позволит расплачиваться в Таиланде без наличных и карт. Это будет способствовать развитию туризма в королевстве, уверены в тайском минфине.



Тестировать программу начнут в четвертом квартале года. На тестовый период отвели 18 месяцев.



Уточняется, что конвертировать можно будет не более 500 тыс. бат, или около 15 тыс. долларов в месяц. Лимит могут пересмотреть после завершения пилотного периода.