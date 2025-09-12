3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
О роли банков в росте экономики, золотовалютных резервах и цифровом рубле рассказал Головченко
В последнюю редакцию устава Национального банка Беларуси была введена задача по содействию росту экономики. В настоящее время банковская система полностью обеспечивает необходимую ресурсную поддержку национальной экономики.
Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в "Актуальном интервью" рассказал, как обеспечить устойчивый рост экономики через банковскую систему.
До банков доведена целевая задача по доле инвестиционного кредитования - 16 %. Этот порог уже превышен - на сегодня 3,3 млрд рублей направлено на финансирование инвестиционных проектов. К концу 2030 года планируется прирост инвестиционного кредитования на 150 %. Банки должны кредитовать эффективные, окупаемые проекты и делать их пригодными для банков.
Показатели по золотовалютным резервам бьют рекорды. По словам Романа Головченко, это подушка безопасности любого государства, источник выплаты внешних долгов и страховка на случай непредвиденных ситуаций. "Международные нормы оценивают достаточность уровня золотовалютных резервов в средних месяцах импорта страны, и сейчас наши резервы покрывают три месяца импорта - это оптимальный уровень. Часть резервов может использоваться для финансирования важных проектов, но пока потребности экономики закрываются банковской системой. Рост активов связан, в том числе, с удорожанием золота, и решение о высокой доле золота в резервах оказалось выгодным. Управление резервами - это не просто хранение, а размещение ликвидных ресурсов для получения дохода", - пояснил председатель правления Нацбанка.
За первые 7 месяцев 2025 года объем внешнеторговых платежей составил 95 млрд долларов, большинство из них осуществляется в валютах дружественных стран. Однако продолжаются и расчеты в других валютах. В банковской системе Беларуси достаточно банков, не подверженных санкциям, и наблюдается рост счетов "ЛОРО" и "НОСТРО". Банковская система адаптировалась, и все требования по проведению внешнеэкономических расчетов обеспечиваются.
Роман Головченко выразил надежду на то, что в скором времени будет принят закон о цифровом рубле, который будет устанавливать юридический облик этой денежной единицы. "Мы его строим сугубо на национально-технологической базе. То есть платформа цифрового белорусского рубля разрабатывается в нашей стране структурами, которые входят в сферу Национального банка. Параллельно идет подготовка нормативной базы, которая будет устанавливать правила обращения цифрового белорусского рубля. Подтверждаю, что наши обязательства, которые мы анонсировали, будут выполнены в следующем году. Вопрос скорости внедрения уже непосредственно цифрового рубля в экономический оборот, это немножко другая история. изначально концепция цифрового белорусского рубля предполагала его возможность использования и для юридических, и для физических лиц. Сейчас все-таки мы внесем изменения и физических лиц отодвинем на чуть более поздний этап, после того, как будет проверена функциональность ЦБР в реальном времени", - заявил председатель правления Нацбанка.