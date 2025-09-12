О роли банков в росте экономики, золотовалютных резервах и цифровом рубле рассказал Головченко

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec7801ad-0b15-4004-91c5-d11897ae1ac0/conversions/11974544-673b-4ec4-bb8a-cf3282b81d94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec7801ad-0b15-4004-91c5-d11897ae1ac0/conversions/11974544-673b-4ec4-bb8a-cf3282b81d94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec7801ad-0b15-4004-91c5-d11897ae1ac0/conversions/11974544-673b-4ec4-bb8a-cf3282b81d94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec7801ad-0b15-4004-91c5-d11897ae1ac0/conversions/11974544-673b-4ec4-bb8a-cf3282b81d94-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

В последнюю редакцию устава Национального банка Беларуси была введена задача по содействию росту экономики. В настоящее время банковская система полностью обеспечивает необходимую ресурсную поддержку национальной экономики.

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в "Актуальном интервью" рассказал, как обеспечить устойчивый рост экономики через банковскую систему.

До банков доведена целевая задача по доле инвестиционного кредитования - 16 %. Этот порог уже превышен - на сегодня 3,3 млрд рублей направлено на финансирование инвестиционных проектов. К концу 2030 года планируется прирост инвестиционного кредитования на 150 %. Банки должны кредитовать эффективные, окупаемые проекты и делать их пригодными для банков.

Показатели по золотовалютным резервам бьют рекорды. По словам Романа Головченко, это подушка безопасности любого государства, источник выплаты внешних долгов и страховка на случай непредвиденных ситуаций. "Международные нормы оценивают достаточность уровня золотовалютных резервов в средних месяцах импорта страны, и сейчас наши резервы покрывают три месяца импорта - это оптимальный уровень. Часть резервов может использоваться для финансирования важных проектов, но пока потребности экономики закрываются банковской системой. Рост активов связан, в том числе, с удорожанием золота, и решение о высокой доле золота в резервах оказалось выгодным. Управление резервами - это не просто хранение, а размещение ликвидных ресурсов для получения дохода", - пояснил председатель правления Нацбанка.

За первые 7 месяцев 2025 года объем внешнеторговых платежей составил 95 млрд долларов, большинство из них осуществляется в валютах дружественных стран. Однако продолжаются и расчеты в других валютах. В банковской системе Беларуси достаточно банков, не подверженных санкциям, и наблюдается рост счетов "ЛОРО" и "НОСТРО". Банковская система адаптировалась, и все требования по проведению внешнеэкономических расчетов обеспечиваются.