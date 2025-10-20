Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Облисполкомам дали право формировать сельскохозяйственные сырьевые зоны

Облисполкомам дали право формировать сельскохозяйственные сырьевые зоны

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября подписал указ № 375 "О закреплении сырьевых зон". Об этом сообщает БЕЛТА.

Документ принят в целях обеспечения эффективной работы перерабатывающих предприятий, а также развития сырьевых зон.

Облисполкомам предоставлено право формировать на территории областей сырьевые зоны из сельскохозяйственных организаций и закреплять их за мясо- и молокоперерабатывающими предприятиями.

Документ направлен на установление единого механизма формирования сырьевых зон, что будет способствовать увеличению загрузки мощностей предприятий.

Разделы:

ЭкономикаСельское хозяйство

Теги:

Александр Лукашенкоуказ