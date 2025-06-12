Общий биржевой рынок ЕАЭС может заработать к 2030 году. Принята концепция, которая устанавливает этапы его формирования.

Для реализации этой концепции разработана программа. Она уже прошла все необходимые согласования и ожидает своего рассмотрения на уровне глав правительств на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.

После будут формироваться законодательство, создаваться правовые механизмы для эффективного взаимодействия бирж между собой, в том числе по формированию ценовых индикаторов.