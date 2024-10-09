Определены условия получения финпомощи от государства на инвестпроект для бизнеса в Минске

За счет средств бюджета на нее могут рассчитывать те, кто занимается инвестпроектами по таким направлениям, как создание, развитие и расширение производства продукции, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство товаров, направленных на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.