От молочно-товарных комплексов до авиации: белорусы готовы расширять сотрудничество с Казахстаном

Белорусские предприятия готовы принять участие в программах по развитию аграрного сектора Казахстана. Об этом 22 октября говорили в Астане на межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Беларусь предлагает строительство молочно-товарных комплексов под ключ и оборудование для перерабатывающей промышленности. Потенциал есть в области железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Через территорию Казахстана проходит ряд важнейших транспортных коридоров, по которым перемещается значительная часть белорусского экспорта в страны Восточной Азии, и наоборот - через Казахстан и Беларусь в страны Европейского региона. Беларусь крайне заинтересована в расширении двухстороннего взаимодействия в данном направлении. Вопросы межрегионального сотрудничества являются, на мой взгляд, цементирующими. Более 30 соглашений между нашими регионами создают как раз ту живую платформу, живую атмосферу реальной работы".