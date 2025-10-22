3.68 BYN
От молочно-товарных комплексов до авиации: белорусы готовы расширять сотрудничество с Казахстаном
Белорусские предприятия готовы принять участие в программах по развитию аграрного сектора Казахстана. Об этом 22 октября говорили в Астане на межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Беларусь предлагает строительство молочно-товарных комплексов под ключ и оборудование для перерабатывающей промышленности. Потенциал есть в области железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Через территорию Казахстана проходит ряд важнейших транспортных коридоров, по которым перемещается значительная часть белорусского экспорта в страны Восточной Азии, и наоборот - через Казахстан и Беларусь в страны Европейского региона. Беларусь крайне заинтересована в расширении двухстороннего взаимодействия в данном направлении. Вопросы межрегионального сотрудничества являются, на мой взгляд, цементирующими. Более 30 соглашений между нашими регионами создают как раз ту живую платформу, живую атмосферу реальной работы".
Первый аграрный форум пройдет в Астане
23 октября в Астане стартует первый аграрный форум, на котором ожидается подписание новых контрактов. В нынешнем году товарооборот между странами вырос на 20 %. Сумма за 8 месяцев - 740 млн долларов.