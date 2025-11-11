Ожидается увеличение потребления пеллет в Беларуси в три раза по сравнению с 2021 годом

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4887b620-86f9-4848-b85e-b8d02f8cb551/conversions/1aa76473-d2c5-45f8-998a-1ab368a8c126-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4887b620-86f9-4848-b85e-b8d02f8cb551/conversions/1aa76473-d2c5-45f8-998a-1ab368a8c126-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4887b620-86f9-4848-b85e-b8d02f8cb551/conversions/1aa76473-d2c5-45f8-998a-1ab368a8c126-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4887b620-86f9-4848-b85e-b8d02f8cb551/conversions/1aa76473-d2c5-45f8-998a-1ab368a8c126-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Развитие производства древесных топливных пеллет в Беларуси демонстрирует впечатляющие результаты - планируется, что потребление на внутреннем рынке к 2025 году увеличится в три раза по сравнению с 2021 годом. Такой рост стал возможен благодаря государственной поддержке и активному переводу котельных на местные виды топлива. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий сообщил, что динамика потребления пеллет свидетельствует об эффективности этого вида топлива. "Если сравнивать с 2021 годом, мы приросли в 2024 году в два раза, а в 2025 году мы планируем это увеличение объема потреблений только на внутреннем рынке в три раза", - заявил директор Департамента.

Росту потребления способствуют меры государственной поддержки. "Мы сегодня значительно вкладываем бюджетные средства, в строительство энергоисточников, работающих на пеллетах. Это позволяет нам повысить эффективность использования топлива, снизить себестоимость производства теплоэнергии до 25 % и, как следствие, повысить качество теплоснабжения и снизить тарифы на услуги теплоснабжения для населения", - пояснил представитель ведомства.

Особое внимание уделяется поддержке населения в использовании пеллет: "Благодаря мерам, принятым Президентом - субсидирование приобретения котельного оборудования на пеллетах до 40 % - сегодня один человек может приобрести котел, а 40 % стоимости этого котла компенсирует государство".

Правительством установлена единая цена на пеллеты - 50 рублей за тонну. "В среднем для отопления обычного жилого дома за топительный сезон человек будет тратить где-то 3,5-4 тонны. То есть порядка 200 рублей на отопительный период достаточно, чтобы обогреть дом", - уточнил Виталий Крецкий.

К 2027 году планируется завершить три крупных проекта по переводу котельных в системе Министерства энергетики на использование пеллет. "Прежде всего, это подтверждается экономической эффективностью использования за счет более дешевой стоимости и, как следствие, дешевого производства теплой энергии", - подчеркнул эксперт.