Ожидается увеличение потребления пеллет в Беларуси в три раза по сравнению с 2021 годом
Развитие производства древесных топливных пеллет в Беларуси демонстрирует впечатляющие результаты - планируется, что потребление на внутреннем рынке к 2025 году увеличится в три раза по сравнению с 2021 годом. Такой рост стал возможен благодаря государственной поддержке и активному переводу котельных на местные виды топлива. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий сообщил, что динамика потребления пеллет свидетельствует об эффективности этого вида топлива. "Если сравнивать с 2021 годом, мы приросли в 2024 году в два раза, а в 2025 году мы планируем это увеличение объема потреблений только на внутреннем рынке в три раза", - заявил директор Департамента.
Росту потребления способствуют меры государственной поддержки. "Мы сегодня значительно вкладываем бюджетные средства, в строительство энергоисточников, работающих на пеллетах. Это позволяет нам повысить эффективность использования топлива, снизить себестоимость производства теплоэнергии до 25 % и, как следствие, повысить качество теплоснабжения и снизить тарифы на услуги теплоснабжения для населения", - пояснил представитель ведомства.
Особое внимание уделяется поддержке населения в использовании пеллет: "Благодаря мерам, принятым Президентом - субсидирование приобретения котельного оборудования на пеллетах до 40 % - сегодня один человек может приобрести котел, а 40 % стоимости этого котла компенсирует государство".
Правительством установлена единая цена на пеллеты - 50 рублей за тонну. "В среднем для отопления обычного жилого дома за топительный сезон человек будет тратить где-то 3,5-4 тонны. То есть порядка 200 рублей на отопительный период достаточно, чтобы обогреть дом", - уточнил Виталий Крецкий.
К 2027 году планируется завершить три крупных проекта по переводу котельных в системе Министерства энергетики на использование пеллет. "Прежде всего, это подтверждается экономической эффективностью использования за счет более дешевой стоимости и, как следствие, дешевого производства теплой энергии", - подчеркнул эксперт.
Ожидается, что годовое потребление пеллет на внутреннем рынке достигнет 125 тыс. т, что почти в шесть раз превышает показатель 2021 года (21 тыс. т). Это подтверждает успешность курса на использование местных видов топлива и эффективность мер государственной поддержки.