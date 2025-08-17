3.72 BYN
Пархомчик рассказал о рекордах намолота в Брестской области
Весна в 2025 году была с достаточно переменчивой погодой. Какая ситуация сегодня складывается в сельском хозяйстве на территории Брестской области, рассказал в интервью в "Главном эфире" председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
Иногда результаты зависят от погоды, а весна в 2025-м принесла ряд неприятных сюрпризов - и холодные ночи, и заморозки, которые повредили часть урожая. "Не буду говорить о цифрах, потому что специалисты боролись за урожай и сделали все возможное, чтобы потери были практически устранены. Мы пересеяли 28 тыс. га, а вместо рапса посеяли кукурузу, поэтому ожидаем хороших урожаев уже кукурузы", - сообщил Петр Пархомчик.
Председатель заверил, что уборка в регионе завершается, поэтому с уверенностью можно сказать, что вскоре завершится уборка всех зерновых культур. В Брестской области имеется хороший результат - более 48 ц/га. Это, к слову, плюс 8 ц/га к уровню 2024 года. Есть и еще один хороший результат - поставлен рекорд по зерновым культурам. Он составил 1 млн 332 тыс. т зерна. Однако планируется получить 1 млн 490 тыс. т, что на 170 тыс. больше, чем было в 2024 году.
"Определенные районы ставят очень хорошие результаты, просто рекордные. Недавно Жабинка закончила уборку всех зерновых культур, намолотила 61 тыс. т зерна. Для этого района это является рекордом, потому что 10 последних лет таких результатов они не достигали. Но самое главное, что урожайность превысила 50 ц/га. В 2024-м районов, которые намолотили более 100 тыс. т без учета рапса, было всего лишь три. В 2025-м таких районов насчитывается уже пять", - поделился цифрами Петр Пархомчик.
Кстати, перешагнул рубеж в 100 тыс. т и Столинский район, на подходе к этому числу стоят Дрогичинский, Кобринский и Пинский районы. Так, в 2025 году 8 районов в Брестской области преодолеют намолот зерна более 100 тыс. т.
Как обозначил председатель Брестского облисполкома, ставилась задача, что пять районов должны намолотить не менее 100 тыс. т зерна, но прогнозы в хорошем смысле оказались чуть-чуть неверными. "Но именно агрономы в тяжелых условиях сумели выстроить правильную систему и не только сохранить урожай, но и дать возможность получить высокий урожай", - резюмировал Петр Пархомчик.