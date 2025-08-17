Пархомчик: В Брестской области наблюдается хороший результат уборки рапса

Завершается уборка зерновых на Брестчине. Благо, неделя была солнечной и без дождей. Специалисты уже отмечают урожайность выше 2024 года. Такая, кстати, картина по всей Беларуси. Больше стало и районов стотысячников по намолоту.

Об оценке этой кампании и будущем весе "каравая" Брестской области поинтересовались у председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика в интервью.

"Была мокрая погода, поэтому зерносушильные комплексы были загружены на 100 %. Но эта неделя подарила теплую погоду, поэтому зерно находится в пределах 14-15 % влажности, что позволяет убирать урожай более эффективно, чем когда убирается влажное зерно", - отметил он.

Петр Пархомчик

Председатель Брестского облисполкома заявил, что зерносушилки все готовы, хотя планируется приобрести еще несколько зерносушильных комплексов и создать дополнительные мощности, чтобы справляться с непредвиденными погодными условиями и свободно убирать урожай.

Петр Пархомчик:

"Мы убрали рапса немножко меньше, чем в 2024 году. Тогда у нас был рекордный год - убрали 230 тыс. т рапса. В 2025-м будет 170 тыс. т. Отмечу, что часть урожая погибла, но за другую часть урожая боролись. Но в любом случае есть хороший результат - 26,1 ц/га".