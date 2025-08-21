Патрульные мотоциклы и электровелосипеды: какую продукцию предлагает "МотоВелоЗавод"

В месяц на ООО "МотоВелоЗавод" производят около 600 мотоциклов и 6 тыс. велосипедов. Почти 40 % из них уходят на экспорт в Россию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.

Кроме этого, в линейке велосипедов имеется 116 моделей - детские, складные, городские, шоссейные, подростковые. А уровень локализации достигает 70 %. Сделать велосипед максимально белорусским - таково было поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сергей Манько, директор ООО "МотоВелоЗавод":

"В процессе локализации участвовал не только "МотоВелоЗавод", но и другие предприятия Республики Беларусь. Преимущественно предприятия Министерства промышленности. На стенде представлены все возможные узлы и детали, которые локализованы в Республике Беларусь - пластик, зеркала, панель приборов, электроосветительная продукция, датчики уровня топлива, задние и передние амортизаторы".

Поддерживает "МотоВелоЗавод" и модный тренд на экологичность - уже запущен участок по тестированию и сборке литиевых аккумуляторных батарей. Пока в линейке представлены семь моделей электровелосипедов. Последней разработкой стал электромотовелосипед - это электрический велосипед на мотоциклетных колесах. Сейчас он проходит испытания.

Электровелосипеды производства ООО "МотоВелоЗавод"

"Зачем изобретать велосипед", - спросили бы скептики? Но в этом они будут не правы. Будущий транспорт рождается на мониторе компьютера. Инженеры-конструкторы по-прежнему ломают головы над тем, как сделать технику еще быстрее и комфортнее.

От классических до стрит - сегодня предприятие предлагает покупателям 13 моделей байков на выбор. Одной из популярных моделей является мотоцикл MINSK D4 125, который на 70 % состоит из деталей белорусского производства. Двигатель, приборная панель, электрика, фары, зеркала и многие другие элементы изготовили на предприятиях Беларуси.

"Мотоциклы моделей Hunter и Ranger, которые появились пару лет назад, распространены в степях Казахстана, также их берут лесохозяйства Беларуси. В 2025 году мы запускаем совместное производство с ОАО "Вяземский машиностроительный завод", - рассказал начальник отдела маркетинга ООО "МотоВелоЗавод" Андрей Купрацевич.

Выпускает завод и патрульные мотоциклы, которые уже стоят на службе белорусской милиции. Это настоящий пример импортозамещения, когда техника не уступает зарубежным аналогам. Кстати, при разработке таких мотоциклов постарались учесть пожелания инспекторов ДПС ГАИ.

Патрульные мотоциклы производства ООО "МотоВелоЗавод"

Сергей Манько подробно объяснил, что в патрульных мотоциклах установлен двигатель 650 кубов, стробоскопы, громкоговорители, кофры. Стоят на технике и усиленные рамы, задние маятники - словом, мотоцикл разработан под потребности милиции.

Современный завод сегодня - это не бездумно закручивать гайки каждую смену, а думать, анализировать, работать с высокотехнологичным оборудованием. В 2025 году "МотоВелоЗавод" отметит 80-летие. Это был непростой путь со взлетами и падениями. Сегодня каждый второй проданный в Беларуси велосипед изготовлен в Минске. Белорусские "Аисты" продолжают покорять новые высоты, а легендарный "Минск" по-прежнему узнают за тысячи километров. Производство модернизируется, появляются новые модели. На пути к успеху нет остановок, поэтому заводчанам остается крутить педали еще усерднее.