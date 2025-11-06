Павильон Беларуси открылся на выставке в Шанхае

В Шанхае продолжает работу VIII Международная выставка импорта. Беларусь привезла национальный павильон.

Лен - белорусское золото

6 ноября начинает работу белорусская национальная экспозиция. Ежегодно павильон обновляется. В 2025 году основной акцент на лен.

Его по праву можно назвать белорусским золотом. Наша страна - один из крупнейших производителей льняного волокна, а продукция изо льна в мире признана уникальной и качественной. В церемонии открытия приняли и члены официальной белорусской делегации.