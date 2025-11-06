3.68 BYN
Павильон Беларуси открылся на выставке в Шанхае
В Шанхае продолжает работу VIII Международная выставка импорта. Беларусь привезла национальный павильон.
Лен - белорусское золото
6 ноября начинает работу белорусская национальная экспозиция. Ежегодно павильон обновляется. В 2025 году основной акцент на лен.
Его по праву можно назвать белорусским золотом. Наша страна - один из крупнейших производителей льняного волокна, а продукция изо льна в мире признана уникальной и качественной. В церемонии открытия приняли и члены официальной белорусской делегации.
Страновой павильон не только место для презентации экономического и инвестиционного потенциала. Белорусский повар Антон Каленик - входящий в топ-200 лучших шеф-поваров мир, уже не первый год готовит для гостей нашей экспозиции национальные блюда. Запланированы и мастер-классы. Культурный потенциал продемонстрируют "Хорошки". Белорусский государственный заслуженный хореографический ансамбль раскроет новые грани уникального белорусского кода.