Какие товары запрещено вывозить из Беларуси

В Беларуси продлен запрет на вывоз отдельных промышленных товаров за ее пределы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 сентября 2025 года № 514, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Из документа следует, что запрещено вывозить за пределы Беларуси в государства ЕАЭС товары по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товары при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

В перечень товаров включены гипс, ангидрит, цементы зубные и прочие материалы для пломбирования, цементы, реконструирующие кость, приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования, фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, рентгеновские.



Включены в перечень перчатки, рукавицы и митенки, используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей, ампулы из стекла, отходы и лом вольфрама и изделий из него, емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов.



Также действие документа касается ножей и режущих лезвий для машин или механических приспособлений, горнов и печей промышленных или лабораторных, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, автопогрузчиков с вилочным захватом, прочих тележек, оснащенных подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, и других наименований.

Ограничения не распространяются на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающими белорусское или российское происхождение. Запрет не касается товаров, полученных в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории, а также изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

В ряде исключений есть и товары, являющиеся транспортными средствами международной перевозки, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Беларуси.

Полный перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси, прилагается к постановлению на Национальном правовом интернет-портале.