Первый аграрный форум Беларуси и Казахстана: бизнесмены в ожидании взаимовыгодных контрактов

Обсудить достижения и оценить потенциал агропромышленного комплекса, подписать взаимовыгодные контракты Беларуси и Казахстана - такая главная цель первого аграрного форума двух стран, который стартовал сегодня утром в Астане.

Этот аграрный форум - первая проба пера, и он собрал на одной площадке здесь и тех, кто занимается оптовой торговлей, производителей, компаний-экспортеров, структуры, которые поддерживают международную торговлю, а также научно-исследовательские институты.

Форум стартовал буквально час назад в Астане, и вся пленарная часть поделена на несколько секций тематических. Говорить будут о животноводстве и ветеринарии, растениеводстве и защите растений, а также обсуждать оборудование для молочно-товарных комплексов и перерабатывающих предприятий. Безусловно, интерес огромный.

Открывая пленарную часть, первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков говорил о том, что у Беларуси есть потенциал, есть высокие технологии для создания новых современных комплексов. Он призвал бизнес быть активным, обсуждать такие взаимовыгодные проекты, чтобы после заключались контракты, причем долгосрочные, не на полгода или год, а желательно, на три-пять лет, чтобы они работали на экономику и Беларуси, и Казахстана.

В зале нет свободных мест, собрались представители 100 компаний от Беларуси и Казахстана.