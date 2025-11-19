Площадь имеет значение: как начисляется налог на недвижимость

Когда в парламенте Беларуси обсуждали инновации по налогам, говорили, что поменяются ставки имущественного налога, в частности на недвижимость. Сейчас все зависит от площади квартиры. Если более 150 м, то придется заплатить повышенный налог - вдвое больше, а если 250 м, то втрое. Действительно ли площадь имеет назначение, объяснил в "Актуальном интервью" министр по налогам и сборам Беларуси Дмитрий Кийко.

"Мы платим налог на недвижимость в зависимости от площади. Почти 6 млн объектов недвижимости, если обобщить, находятся в собственности физических лиц в том или ином состоянии, причем это очень разнородные объекты", - отметил министр.

Люди становились их собственниками в разное время и покупали по разной стоимости. Значит, это уже разные физические характеристики и разное территориальное расположение, поэтому стоимостная оценка в отношении большого количества объектов недвижимости, во-первых, неизменно займет большое количество времени, а во-вторых, она все особенности не учтет. "Поэтому реализуя базовый принцип налогообложения недвижимости для всех владельцев недвижимости, была выбрана привязка налога к площади", - разъяснил он.

По словам Дмитрия Кийко, выбрана достаточно удобная и понятная всем система.

На сегодняшний момент граждане Беларуси платят в составе имущественного налога налог на недвижимость. Если говорить о его размере, то он тоже не обременительный. На стандартную квартиру уходит порядка 50-60 белорусских рублей в год, причем это в крупном городе, например, в Минской области, в более мелких населенных пунктах эта сумма меньше.

Сейчас Министерство по налогам и сборам подошло к возможности дифференциации системы и решению вопросов, когда с большего недвижимого объекта более справедливо платить больший налог. "На 2026 год предложено в отношении объектов недвижимости, которые имеют относительно большую площадь (если это дом свыше 200 и 300 кв. м, а квартира свыше 150 и 250 кв. м) применить более высокую расчетную ставку. Для квартиры свыше 150 кв. м сумма налога будет удваиваться по сравнению со стандартной стоимостью квадратного метра. А если свыше 250 кв. м, то в три раза больше. Но опять же с учетом относительно небольшого базового налога, все равно это выходят вполне реальные суммы, которые уплачиваются один раз в год", - объяснил Дмитрий Кийко.