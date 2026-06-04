Минск в 2027 году официально получит международный статус "Молодежная столица СНГ"

"Это давно заслуженный статус, и мы активно готовимся к его реализации. Будет отдельно представлена линейка мероприятий и презентационная программа. Текущий, 2026 год для нас также является очень ответственным, потому что Минск впервые обрел статус Республиканской молодежной столицы. Все это формирует надежную связь между молодежью и государством - как раз через структуру нашего главного управления, через Белорусский республиканский союз молодежи, молодежные крылья наших партий и общественных структур, а также через институты молодежного парламентаризма. В этом отношении для каждого из субъектов реализации государственной молодежной политики предлагается своя линейка мероприятий".