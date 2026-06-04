3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Минск в 2027 году официально получит международный статус "Молодежная столица СНГ"
Белорусская столица в 2027 году официально получит международный статус "Молодежная столица СНГ".
В соответствии с решением Совета глав правительств СНГ, Минск имеет значимый и общеприменимый опыт работы с молодежью, а также молодежные общественные инициативы и насыщенную культурную жизнь. Здесь развивается необходимая инфраструктура, поддерживается международное молодежное сотрудничество.
Сегодня столица Беларуси насчитывает практически 400 тыс. молодых людей, которые обучаются, проживают и развиваются здесь, в том числе это и студенты из государств - участников СНГ.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
"Это давно заслуженный статус, и мы активно готовимся к его реализации. Будет отдельно представлена линейка мероприятий и презентационная программа. Текущий, 2026 год для нас также является очень ответственным, потому что Минск впервые обрел статус Республиканской молодежной столицы. Все это формирует надежную связь между молодежью и государством - как раз через структуру нашего главного управления, через Белорусский республиканский союз молодежи, молодежные крылья наших партий и общественных структур, а также через институты молодежного парламентаризма. В этом отношении для каждого из субъектов реализации государственной молодежной политики предлагается своя линейка мероприятий".
Город, получивший статус "Молодежной столицы", получает право проводить на своей территории заседание Совета по делам молодежи, а также Форум молодежных общественных организаций государств - участников СНГ. Первым городом, удостоенным этого статуса в 2024 году, стал Ташкент (Республика Узбекистан).