Жук о I Форуме молодых литераторов: Это элемент поддержки государства к творчеству белорусов

Поддержка начинающих писателей и диалог поколений. В эти дни в Минске проходит I Форум молодых литераторов.

Накануне авторы со всей Беларуси представили свои лучшие работы, а 4 июня в Национальной библиотеке встретились с известными писателями и представителями власти. Многие участники форума уже давно пробуют себя в писательском деле и даже сотрудничают с государственными изданиями.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Мы удерживаем лидирующие позиции и в Европе, и в странах СНГ по изданию книг на одного жителя, и это тоже о многом говорит. Это наглядно доказывает: несмотря на всевозможные факторы конкуренции за внимание человека, огромный рынок цифровых медиа, соцсетей, лонгридов, читатели - включая молодежь - по-прежнему выбирают печатную книгу вместо приложений на смартфонах".

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Проведение самого форума - это уже элемент внимания и поддержки государства к творчеству молодых белорусов. Есть конкурсы, есть молодежные издания, журналы. Да, тиражи их, к сожалению, невелики, но сейчас мы думаем над тем, чтобы делать электронное приложение к этим традиционным печатным журналам. Но самое важное не это. Ведь это таланты. А таланты нужно развивать и создавать условия для их развития. Если мы сегодня выдадим кому-то грант, они получают, они выигрывают конкурсы, их книги первые печатаются с поддержкой государства. Все это правильно, но важно создать сообщество".