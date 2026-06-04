Селиверстов на ПМЭФ: Скорость доставки продукции влияет на качество работы и на цену

"Помимо абсолютных сумм товарооборота, мы должны понимать, какие же меры необходимо принять для того, чтобы наше сотрудничество и взаимоотношения и в суммовом выражении, и в количественном увеличивались. Очевидно, что, с одной стороны, это развитие совместных проектов. Эти проекты есть, они развиваются, но, тем не менее, эту работу надо делать активнее. И не только, как уже звучало, в производстве самого товара, но и для того, чтобы этот товар качественно и быстрее попал к потребителю. Поэтому важна взаимная работа с маркетплейсами, чтобы там присутствовало большинство наших белорусских и российских товаров. Вот это важно, - отметил Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России. - Для этого необходимо данные инструменты задействовать. И не только в потребительских, но даже и в определенных промышленных товарах. Потому что скорость доставки запчасти или какой-то продукции влияет на качество работы, на цену, и в конечном итоге нашим гражданам приходится меньше платить за тот товар, который бы они хотели купить, а не сетовать на то, что мы продаем дорого, а наши условно азиатские партнеры - дешевле. Ведь для этого они выстроили свои схемы, а мы, значит, должны здесь не отставать".