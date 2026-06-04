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Ежегодные антитеррористические учения стартовали в латвийском Вентспилсе
Автор:Редакция news.by
В латвийском Вентспилсе стартовали крупнейшие антитеррористические учения. Как сообщает Служба госбезопасности страны, в этом году участие в них принимают порядка 600 человек более чем из 20 государственных ведомств и коммерческих компаний.
По легенде, вооруженные террористы совершили атаку на порт и захватили гражданский пароход. Отрабатываются ситуации с большим числом пострадавших и захватом заложников. В связи с учениями над городом будут курсировать вертолеты.
Служба госбезопасности подчеркивает, что уровень террористической угрозы в Латвии остается низким и данные учения носят исключительно плановый превентивный характер.