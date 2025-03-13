Площадка возможностей. Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке в Токио

Беларусь в эти дни принимает участие в масштабном событии в Токио. Международная выставка продуктов питания и напитков уже 50-я по счету.



По оценке экспертного сообщества, эта площадка - главное событие в своем профиле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Белорусские предприятия приехали впервые за долгое время после пандемийных ограничений. На нашем стенде - как новинки, так и то, что уже полюбилось зарубежным покупателям: детское питание, молочные и мясные продукты.