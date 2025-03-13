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Площадка возможностей. Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке в Токио

Беларусь в эти дни принимает участие в масштабном событии в Токио. Международная выставка продуктов питания и напитков уже 50-я по счету.

По оценке экспертного сообщества, эта площадка - главное событие в своем профиле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Белорусские предприятия приехали впервые за долгое время после пандемийных ограничений. На нашем стенде - как новинки, так и то, что уже полюбилось зарубежным покупателям: детское питание, молочные и мясные продукты.

Японское экспо - далеко не последнее в нынешнем году. В календаре Белинтерэкспо порядка 40 событий.

Впереди новые регионы Азии и Африки, в планах впервые презентовать белорусские бренды в Эфиопии, Намибии, Уганде, на Филиппинах и в Тайланде. Масштабно с национальной экспозицией поедем на выставку импорта в Шанхай и на многоотраслевое событие в Экваториальную Гвинею.

БеларусьвыставкаЯпония