ПМЭФ 2025 собрал не менее 20 тыс. участников

О евразийской и союзной интеграции говорили 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Важно сконцентрировать внимание на высокотехнологичных проектах, чтобы товары были востребованы на мировых рынках. Мы выстраиваем общие энергетические рынки и готовы участвовать в масштабных проектах в России.

Еще задолго до старта форума про него говорили как про самый массовый за последние годы. 20 тыс. участников. И это только при первом приближении. Окончательную цифру огласят в день закрытия. Проход на площадку строго по бейджам, так что статистика будет верная. Да и передвигаться на площадке с каждым днем все сложнее. Но всегда главное не количество, а качество.

Искусственный интеллект сегодня приходит в разные сферы

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О нем говорили в разных аспектах, например, союзная интеграция. Да, сделано немало. Унификация промышленной политики, авиастроение и микроэлектроника, но нужны свежие решения. В помощь тот же искусственный интеллект.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Система искусственного интеллекта, если мы говорим о системах уровня большой языковой модели, - это очень дорогая, сложная, технологическая история, которая сегодня по карману только нескольким государствам мира, если делать ее с нуля. Мы должны быть более прагматичными и внедрять то, что действительно даст свой экономический эффект. Сегодняшний этап цифрового развития Беларуси заключается в создании межведомственных платформенных решений, которые черпают данные из информационных систем различных ведомств, различных госорганов. И на основании этих данных способны выдавать некую же агрегированную информацию в совершенно ином разрезе. В таких системах искусственный интеллект в виде нейросетей будет нам очень полезен".

Банковская сфера: на полях форума марафон двухсторонних встреч

Платежные системы и трансграничные расчеты. Глава нашего Нацбанка участвовал и в тематических секциях, а также обсуждал главное на двухсторонних встречах, много диалога было и на ногах.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/865c68bc-fbfc-4782-8e15-a3c7b5031d4a/conversions/93185efc-9742-423b-866a-7563ef20961c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/865c68bc-fbfc-4782-8e15-a3c7b5031d4a/conversions/93185efc-9742-423b-866a-7563ef20961c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/865c68bc-fbfc-4782-8e15-a3c7b5031d4a/conversions/93185efc-9742-423b-866a-7563ef20961c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/865c68bc-fbfc-4782-8e15-a3c7b5031d4a/conversions/93185efc-9742-423b-866a-7563ef20961c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Петербургский экономический форум - это ведущая площадка для обсуждения глобальных процессов, которые происходят в мире. Они происходят весьма динамично, происходит быстрая трансформация. Процессы глобализации, деглобализации, дефрагментации мировой экономики требуют адекватной оценки. Уровень представительства делегаций здесь весьма высок, более 50 стран представлены на высоком уровне, в целом присутствует большое количество талантливых и знающих спикеров. Фактически в одном месте можно концентрированно получить такой информационный "впрыск" по всем актуальным вопросам. Крайне важна сфера современных технологий, цифровой экономики, финансов и банкинга. Здесь тоже все очень динамично развивается, поэтому надо быть осведомленным о всех лучших практиках для того, чтобы иметь возможность их применить".

Новые поставки белорусской техники

Александр Беглов в ближайшее время планирует приехать в Минск. В городе на Неве все больше становится белорусского - от продуктов до автобусов. Есть и единство взглядов.

Александр Беглов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69a0ba83-3cc6-4a20-acf1-d47a334110b5/conversions/04a3df05-c702-4af6-b165-741adbb49459-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69a0ba83-3cc6-4a20-acf1-d47a334110b5/conversions/04a3df05-c702-4af6-b165-741adbb49459-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69a0ba83-3cc6-4a20-acf1-d47a334110b5/conversions/04a3df05-c702-4af6-b165-741adbb49459-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69a0ba83-3cc6-4a20-acf1-d47a334110b5/conversions/04a3df05-c702-4af6-b165-741adbb49459-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

"Мы работаем, у нас много подписано контрактов, это касается и поставки техники - автобусов, троллейбусов, коммунальной техники, продовольствия, которое очень любят в Санкт-Петербурге. Это коммуникация. Многое зависит от наших двух лидеров, от Президента РФ, от Президента Республики Беларусь, потому что они показывают, как нужно дружить и как нужно работать. И не только показывают, но и спрашивают с нас. Поэтому есть соответствующий результат".

Важно найти баланс интересов между продавцами и покупателями

Встреча прошла без заявлений для прессы. Обсуждаем сотрудничество в газовой сфере и возможные проекты по газификации российских регионов. Сегодня в союзе двух работаем над общими рынками газа и электроэнергетики.

Денис Мороз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f068e91-c0df-4455-97f8-380a84fdb4ee/conversions/f0870e08-0719-4212-9483-94fffdb01a7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f068e91-c0df-4455-97f8-380a84fdb4ee/conversions/f0870e08-0719-4212-9483-94fffdb01a7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f068e91-c0df-4455-97f8-380a84fdb4ee/conversions/f0870e08-0719-4212-9483-94fffdb01a7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f068e91-c0df-4455-97f8-380a84fdb4ee/conversions/f0870e08-0719-4212-9483-94fffdb01a7f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Для того чтобы сформировать (общий рынок газа и электроэнергии - прим. ред.), необходимо создать условия, в которых все потребители энергетических ресурсов, будь то электрическая энергия, природный газ, нефтепродукты и производители этих ресурсов имели одинаковый доступ друг к другу. Нашей страной и Российской Федерацией была проделана масштабная работа по формированию энергетических рынков. В части электроэнергетического рынка в прошлом году был подписан договор на уровне глав государств, который открыл дорогу для формирования этого самого рынка".

ПМЭФ - площадка двухсторонних встреч

Площадка в Питере - это возможность обсудить и будущие встречи на Евразийском форуме в Минске, на "Иннопроме" у нас же в сентябре, а также Форуме регионов в Нижнем Новгороде.

Александр Рогожник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20357ffd-3f6e-4077-bd4b-73d1541ca1ed/conversions/755283a8-c9b6-4bcf-a91a-8b7f94ede8d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20357ffd-3f6e-4077-bd4b-73d1541ca1ed/conversions/755283a8-c9b6-4bcf-a91a-8b7f94ede8d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20357ffd-3f6e-4077-bd4b-73d1541ca1ed/conversions/755283a8-c9b6-4bcf-a91a-8b7f94ede8d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20357ffd-3f6e-4077-bd4b-73d1541ca1ed/conversions/755283a8-c9b6-4bcf-a91a-8b7f94ede8d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Мы сегодня уже провели переговоры с главой республики Татарстан и обсудили с ними дорожную карту, которая была совсем недавно подписана в ходе визита премьер-министра. Уточнили ряд деталей. Эта дорожная карта предусматривает модернизацию трамвайного парка Татарстана, она предусматривает закупку пассажирской техники - автобусы, троллейбусы".

Новый контракт у нашей цементной компании. Будем участвовать в больших стройках как кварталов, так и магистральных скоростных трасс.

Александр Довгало, гендиректор холдинга "Белорусская цементная компания":

"Подписано два крупных соглашения: одно на 15 млн долларов, другое еще на 10. Поэтому у нас в общей копилке контрактов уже 25 млн долларов. А сегодня мы подписали соглашение с компанией из Московской области по реализации инвестиционного проекта по созданию производственно-логистического комплекса Белорусской цементной компании".