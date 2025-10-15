Почему весной в Беларуси может дорожать картофель, рассказала профессор Ирина Новикова

Есть же такое понятие, как экономика белорусской картошки. Проблемы с картофелем в белорусских магазинах стали одной из самых обсуждаемых тем в начале 2025 года. В этой истории сошлось сразу несколько чувствительных для общества факторов: речь идет о любимом и постоянно востребованном продукте, который занимает особое место в белорусской культуре и национальном самосознании, о товаре с высокой социальной значимостью и предельно прозрачной ценой, ведь картофель присутствует в рационе практически каждой семьи независимо от уровня дохода.



Почему же именно сейчас возник дефицит привычного продукта и что стоит за этим: случайность, ошибки бизнеса или системный сбой? Своим мнением поделилась завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.

Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d617b99-9720-4278-97e6-09f069e3a28b/conversions/cfca03de-ed75-49bd-9601-7ac4178d4dc8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d617b99-9720-4278-97e6-09f069e3a28b/conversions/cfca03de-ed75-49bd-9601-7ac4178d4dc8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d617b99-9720-4278-97e6-09f069e3a28b/conversions/cfca03de-ed75-49bd-9601-7ac4178d4dc8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d617b99-9720-4278-97e6-09f069e3a28b/conversions/cfca03de-ed75-49bd-9601-7ac4178d4dc8-xl-___webp_1920.webp 1920w Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова

"Картофель - наш бренд. Ведь не зря белорусов называют "бульбашами". Почему так получается? Здесь очень простая картинка. Когда наступает сезон сбора урожая, ясно, что приезжают эмиссары из России прежде всего, и так как там хорошие складские помещения, закупают картофель по значительно более высоким ценам, чем дают, предположим наши заготовительные организации. Соответственно, весной, когда возникает дефицит картофеля, они привозят уже по более высокой цене", - пояснила эксперт.

Ирина Новикова отметила, что уже поднимался вопрос - нужны хранилища, и они строятся. Может быть, не так быстро, что мы должны решить эту проблему. "В советский период Беларусь кормила весь Северный морской флот, а Северный морской флот в советское время был значительно больше, чем на сегодняшний день", - напомнила гость студии.

Белорусский картофель можно поставлять в Африку, другое дело, в каком виде. Может быть, замороженные дранники, которые испечь можно было. Но это нужна реклама. "Нам кажется, мы пришли в Африку, и все стали покупать картофель. Ведь в Африке, в Арабских Эмиратах, в тех же арабских странах многие эту продукцию не употребляют. В Арабских Эмиратах, так же, как и в Саудовской Аравии, очень большой процент заболеваемости диабетом. Они хорошо питаются, плюс сидячий образ жизни. И поэтому белорусская продукция с отрубями, с сухариками была бы востребована, но у арабов нет культуры потребления этих товаров. Поэтому нужны фильмы или рекламные ролики", - подытожила эксперт.