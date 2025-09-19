Под Минском открылся новый комплекс транспортно-логистического центра "Минск-Белтаможсервис - 2"

19 сентября, в канун Дня таможенника, под Минском торжественно открыли дополнительный транспортно-логистический центр. Это новый современный мультимодальный терминал "Белтаможсервис-2".

Белтаможсервис развивается, чтобы развивалась экономика страны, несмотря на санкции и неоднозначные ситуации у западных границ.

Журналистам провели экскурсию по логистическому центру, территория которого увеличилась на 5 тыс. квадратных метров и составляет 25 тыс. квадратных метров. С открытием нового комплекса будет функционировать 9 холодильных камер. И это настоящее открытие для Беларуси - иметь такие огромные морозильные установки, что позволит хранить у нас продукцию, которая идет как на экспорт, так и на импорт.

Терминал имеет все необходимые условия и инфраструктуру для обработки грузов, прибывающих автомобильным и железнодорожным транспортом. Здесь автоматизированы хозяйственные процессы, используется новейшая погрузочная техника, применяются системы контроля доступа и видеонаблюдения. ТЛЦ оказывает полный комплекс услуг по хранению и обработке товаров. А вот акцизы здесь расклеивают вручную - и делают это сотрудницы комплекса.

В торжественном открытии приняли участие председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко и глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. И, как поделился председатель ГТК, этим открытием Беларусь показывает, что будет развиваться, несмотря ни на что.

Удивили журналистов и гостей нового комплекса танцем погрузчиков.

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в канун Дня таможенника, который отмечается 20 сентября, провел встречу с сотрудниками комитета и отметил, что Беларусь в условиях санкций осваивает новые рынки и не останавливает экспорт.