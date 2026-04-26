Посевная-2026: на полях Шкловского района не стихает работа

Когда-то белорусы боролись за то, чтобы просто сохранить территории, а сегодня ставят вопрос шире: как заставить каждый клочок земли работать на продовольственный суверенитет страны. Экзамен на хозяйственность сейчас сдают аграрии во всех регионах.

Работа в полях, несмотря на то что ранние яровые уже в почве, в активной фазе. Термин используем неспроста, учитывая посылы от белорусского лидера. Пусть продовольственная безопасность дается нелегко из-за погоды, белорусы справляются успешно, насыщая свой рынок всем необходимым, увеличивают экспорт. Все понимают: от участия каждого, кто занят в АПК, зависит результат.

Сейчас время, когда, казалось бы, большая посевная позади: справились с ячменем, отсеяли большинство трав. Но в полях людей и техники не стало меньше.

Дмитрий Шершнев, механизатор ОАО "Александрийское":

"Трактор без механизатора не поедет, он же сам не будет сеять. Везде нужны люди: вспахать, культивировать, посеять, удобрения внести. Я сею кукурузу, в среднем 40-45 га".

Алексей Слесарев, главный агроном ОАО "Александрийское":

"Пашня у нас составляет 11 тыс. га, сельхозугодий - 14 тыс. Кукуруза занимает 5 тыс. га. На стадии завершения у нас люцерна посевная".

Ставка на урожайные сорта. Все больше белорусская селекция устойчива к погодным капризам, ведь даже когда все по технологии, от нее зависит, каким будет урожай.

Фактически в каждом хозяйстве Шкловского района в общей сложности свыше 2 тыс. га отданы под брендовую культуру - белорусский лен.

Александр Качанов, главный агроном Шкловского льнозавода:

"Мы уже посеяли более 80 %. По сути, осталась работа на 2,5 дня, и посев льна будет завершен. В основном сорта наши, отечественные. По уровню прошлого года они неплохо себя зарекомендовали. Была получена урожайность тресты на уровне 40 ц/га. Это довольно высокий показатель".

Максим Атчалко - владелец частного подсобного хозяйства. Когда предложили помочь с посевной, не отказал, даже больше - приехал в поле на своем же тракторе.

Максим Атчалко, владелец частного подсобного хозяйства:

"У меня у самого около 30 га земли: сажаю зерно, обрабатываю, убираю. В свободное время помогаю льнозаводу. Уже третий сезон в уборке, посеве, обработке".

Вот он, белорусский секрет высоких урожаев. В 2025 году земля отблагодарила рекордом: плюс к плану более 2 тыс. т льнотресты. Шкловский комбинат работает нон-стоп.

Любовь Шпакова, начальник производственного участка Шкловского льнозавода:

"Мы работаем без праздников и выходных. В сутки вырабатываем 12 т льнотресты. Из него выходит короткое и длинное льноволокно. Ежемесячно мы делаем поставку на Оршанский льнокомбинат".

Под яровой сев в лидере сельхозпроизводства - предприятии "Газовик-Сипаково" - отвели без малого 2 тыс. га. Ставка, как и в большинстве хозяйств, на кукурузу.

Впереди возделывание плантаций сои. Все, чтобы обеспечить животноводство качественными кормами. Машинный двор тоже не пустует. Заготовительная, зерноуборочная техника на линейке готовности.

Дмитрий Дудич, водитель филиала "Бобруйское производственное управление" РУП "Могилевоблгаз":

"11 лет я здесь работаю комбайнером, оказываю помощь. Работаю водителем в филиале "Бобруйскгаз". С детства на технике, с отцом помощником был. Решил, почему бы династию не поддержать и не приехать на помощь".

Только в СП "Газовик-Сипаково" собрали в 2025 году вместе с кукурузой 15 тыс. т зерна, обеспечили полуторагодичный запас кормов, загрузили комбикормовое производство. Получили солидный доход, а значит, еще больше укрепили базу.

Дмитрий Зайцев, директор СП "Газовик-Сипаково":

"Построили 5 сенажно-силосных траншей, профилакторий для телят для круглогодичного содержания, исключили уличное содержание в зимний период. Также завершили строительство цеха раздоя и приобрели значительное количество техники, в том числе энергонасыщенные трактора".

От успехов в сельском хозяйстве зависит в целом развитие села. Так в Добрейках появился детский сад, в 2025 году ввели 5 новых домов. Созданы все условия, чтобы закрепиться, считает молодой зоотехник Владислав Петрулевич.

Владислав Петрулевич, главный зоотехник СП "Газовик-Сипаково":

"С такими условиями, как в Сипаково, я думаю, любой молодой специалист пришел бы на работу. Расположение между Шкловом и Могилевом не составляет труда куда-то выбраться".