Посевная кампания в Беларуси стартовала раньше обычного - что происходит на полях

Весна позвала аграриев в поле. Посевная кампания в Беларуси стартовала раньше обычного. Подкормка озимых, внесение удобрений, подготовка почвы, сев зерновых культур. Техника, топливо, семена, удобрения, средства защиты растений - важнейшие слагаемые успешной кампании. Сохранить динамику развития аграрного производства, обеспечить внутренний рынок, заработать на экспорте зерна, молока и мяса - такая задача на новый агросезон.

Ресурсов достаточно, главное сейчас - строгое соблюдение всех регламентов и технологий, чтобы избежать потерь и неэффективных расходов. Об особенностях сезона, организации труда и преданных своему призванию тружениках села - репортаж с полей.

Сельхозпредприятие "Обидовичи" в Могилевской области среди первых приступило к работам. Яровой клин зерновых колосовых здесь 1700 гектаров. Начинают с сева высокоурожайного овса. По народной традиции стартовали обрядом "Засевки". Хлеборобы с лукошками бросили в землю первые горсти зерна.

Леонид Ручкин, механизатор ОАО "Обидовичи":

"Зимой что-то делали, ближе к посевной остальные завозили запчасти, чтобы посеять хорошо. Можно уже начинать полностью. Даже отпуск не догулял".

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Председатель Быховского райисполкома Александр Киселев, считает, что надо пользоваться моментом, пока есть влага в земле. "Техника для этого готова. 9700 га земли зерновых - мы их посеем в сроки", - отметил он.

Анатолий Мхитаров, директор ОАО "Обидовичи":

"Подобрали благоприятные участки, подготовили почву и готовы сегодня приступить к началу ярового сева. Люди за зиму соскучились по работе. И погода нас радует. Надеемся, что и дождики нам помогут".

Поля сельхозпредприятия "Советская Белоруссия". Самое крупное и крепкое хозяйство в Речицком районе темпоритм задает остальным. Николай Плесканосов признается, что романтика полей манила с детства. Вот уже 29-й сезон продолжает дело отца. Опытный механизатор уверен, что если следовать агронауке, урожай будет радовать.

Николай Плесканосов, механизатор филиала "Советская Белоруссия" Речицкого комбината хлебопродуктов:

"Отлично, все с настроением, все устраивает, все есть. Техника новая, кукурузу сеяли и зерно, пашем. С 7 до 7 рабочий день, обслуживаем технику, обслужили - поехали работать. Обеды привозят, ужины, потом домой, как темнеет".

Пока в земле достаточно влаги, в прогретую почву после внесения удобрений, вспашки и культивации ложится зерно. На поле в 80 гектаров сев вико-овсяной смеси уже закончили. При благоприятных условиях всходы будут дня через три.

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У "Советской Белоруссии" свое свиноводческое хозяйство, на содержании также большое поголовье буренок. Задача - усилить их рацион питательным белком, чтобы получать хорошие привесы. Отсюда акцент на возделывание зернобобовых культур. Под них здесь отвели полтысячи гектаров - больше, чем годом ранее. В прошлом агросезоне взялись за выращивание гороха. В 2025-м с прицелом на перспективу экспериментально посеют богатую белком сою.

Владимир Атаманчук, директор филиала "Советская Белоруссия" Речицкого комбината хлебопродуктов:

"Белок - это основа всего: роста, витамины, всего. Для того чтобы меньше его приобретать, была сделана ставка - увеличить клин бобовых культур. 35 гектар попробуем посеять в этом году сои".

Ярослав Гапоник, главный агроном филиала "Советская Белоруссия" Речицкого комбината хлебопродуктов:

"Будем сеять, как говорится, в усиленном режиме. К яровому севу у нас прилагается 900 гектаров. Земля немножечко переувлажненная, но мы не расстраиваемся, сеем, потому что зерно уже должно там быть и уже начинать расти".

Главный агроном Ярослав Гапоник каждый шаг просчитывает наперед. От грамотно выстроенной стратегии зависит исход агросезона. Параллельно с севом яровых культур идет подкормка озимых.

Ярослав Гапоник, главный агроном филиала "Советская Белоруссия" Речицкого комбината хлебопродуктов:

"Озимое тритикале, как видим, ушло на зиму крепким растением, перезимовало неплохо. Подкормку озимых зерновых, в том числе и рапса, мы уже начали. 200 гектаров. Идем быстро, стремительно, чтобы успеть в сроки по технологии".

В помощь сельхозорганизациям по поручению главы государства созданы межрайонные механизированные отряды. Один из них на базе "Речицаагрохимсервиса", подставляет плечо сразу трем южным районам Гомельской области. Люди работают на совесть, будут помогать круглый год. Не подводят и отечественные МАЗы с тракторами.

Александр Тиханчук, тракторист-машинист КПТУП "Речицаагрохимсервис":

"Условия для труда созданы хорошие, техника маневренная, надежная. Все новое, эксплуатируется в полную мощь. Работы различные - от возделывания до посева и внесения минеральных и органических удобрений".

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К весенне-полевым работам подключился и северный регион страны. В "Якубово-Агро" под яровой сев отвели 2400 гектаров. Семенами обеспечены в полной мере (их хозяйство заготавливает самостоятельно). О готовности техники позаботились заблаговременно. Одновременно с другими работами идет подкормка озимых культур, чтобы повысить плодородность земли, известкуется почва. Своей очереди ждут сеялки.

Наталья Шендрик, директор ОАО "Якубово-Агро":

"Механизаторы у нас добросовестные. Когда начинается сезон, то рабочий день у нас с 6 часов утра. Зарплата неплохая, я думаю, что за такую зарплату можно работать".

Исполнение техрегламента и жесткая дисциплина превыше всего. Каким будет каравай этого года, зависит от работы каждого звена в цепочке от поля до прилавка. Да, нужно мобилизировать силы, местами поднажать, проанализировать и исправить недочеты, если они есть.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Наряду с той готовностью, которая сегодня есть, в Витебской области есть и определенные недоработки, на которые нужно обратить внимание. Было сегодня обозначено обеспечение кадрами в сельском хозяйстве. Это актуальный очень вопрос. С людьми нужно работать. Мы для этого есть, чтобы выстроить эту работу, чтобы увеличить производительность труда на одного человека".

Андрей Булавкин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

"Предстоит нам посеять порядка 320 тыс. гектаров ярового клина. Все работы ведутся для того, чтобы подтянуть ремонт техники. 90 % готовность есть. Да, это еще относительно недостаточно".