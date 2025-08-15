Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Минчанин шариковой ручкой продлил срок действия прав на 5 лет

В Минске 63-летний водитель предъявил инспекторам ГАИ видоизмененные права.

Документ изъяли и назначили экспертизу, которая показала, что мужчина ручкой подправил 23-й год на 28-й, тем самым продлив себе права на 5 лет.

Мария Чех, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по Минску:

"При проведении экспертизы пришли к выводу, что бланк представленного удостоверения изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Первоначальное содержание водительского удостоверения подвергалось техническим изменениям, а именно дописке шариковой ручкой штрихов к первоначальной цифре "3", обозначающей последнюю цифру года в графах".

нарушение законаГАИ