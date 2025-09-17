3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Поставки сельхозтехники и открытие дилерского центра укрепят связи Беларуси и Херсонской области
В Беларуси в календаре появилась новая важная дата - День народного единства празднуют 17 сентября.
О значении Дня народного единства, потенциале региона и перспективах совместных проектов с белорусскими партнерами рассказал в "Актуальном интервью" заместитель губернатора Херсонской области России Владимир Боделан.
"Самое ценное для наших народов - семья, друзья, близкие. Исторически наши народы всегда становились монолитом перед любым врагом. Я говорю о троединстве украинского, русского и белорусского народов. Нас нельзя разъединить, несмотря на попытки это сделать. Надо выдержать нагрузку, перетерпеть, и наши народы вновь покажут единство", - выразил уверенность Владимир Боделан.
Делегация Херсонской области была принята в Беларуси на высшем уровне. Губернатор Херсонской области встретился с Президентом Беларуси, в ходе чего обсуждалась масса значимых вопросов. Вместо запланированных 20 минут разговор длился более двух часов. "Для Херсонской области поддержка Беларуси очень важна. Сейчас главная задача - развитие региона, привлечение нового бизнеса и специалистов. Мы готовы к международному партнерству и приглашаем белорусских партнеров участвовать в развитии Херсонской области", - заявил заместитель губернатора Херсонской области.
Также делегация встретилась с крупными производителями транспортной техники. Особое внимание уделялось поставке сельхозтехники и возможности открытия дилерского центра на территории Херсонской области. "Мы готовы предоставить все условия для сотрудничества, у нас есть финансовые партнеры. Несмотря на сложную ситуацию, уже сейчас нужно закладывать основы для будущего производства", - сказал Владимир Боделан.
Херсонская область - сельскохозяйственный регион. Для обработки земель нужна профессиональная техника, которой не хватает. Важно не только приобрести технику, но и обеспечить ее обслуживание и ремонт. Заместитель губернатора Херсонской области отметил, что необходимые условия планируется создать совместно с белорусскими коллегами.
Также Владимир Боделан подчеркнул необходимость создания условий для молодых специалистов в области. В связи с военной операцией и отсутствием рабочих мест произошел большой отток кадров.