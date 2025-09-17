Поставки сельхозтехники и открытие дилерского центра укрепят связи Беларуси и Херсонской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea4ee6-79b3-4ad5-8b0b-d309b9505e9b/conversions/db9b4adb-92de-43ad-96fd-17569ed38eb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea4ee6-79b3-4ad5-8b0b-d309b9505e9b/conversions/db9b4adb-92de-43ad-96fd-17569ed38eb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea4ee6-79b3-4ad5-8b0b-d309b9505e9b/conversions/db9b4adb-92de-43ad-96fd-17569ed38eb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea4ee6-79b3-4ad5-8b0b-d309b9505e9b/conversions/db9b4adb-92de-43ad-96fd-17569ed38eb8-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси в календаре появилась новая важная дата - День народного единства празднуют 17 сентября.

О значении Дня народного единства, потенциале региона и перспективах совместных проектов с белорусскими партнерами рассказал в "Актуальном интервью" заместитель губернатора Херсонской области России Владимир Боделан.

"Самое ценное для наших народов - семья, друзья, близкие. Исторически наши народы всегда становились монолитом перед любым врагом. Я говорю о троединстве украинского, русского и белорусского народов. Нас нельзя разъединить, несмотря на попытки это сделать. Надо выдержать нагрузку, перетерпеть, и наши народы вновь покажут единство", - выразил уверенность Владимир Боделан.

Делегация Херсонской области была принята в Беларуси на высшем уровне. Губернатор Херсонской области встретился с Президентом Беларуси, в ходе чего обсуждалась масса значимых вопросов. Вместо запланированных 20 минут разговор длился более двух часов. "Для Херсонской области поддержка Беларуси очень важна. Сейчас главная задача - развитие региона, привлечение нового бизнеса и специалистов. Мы готовы к международному партнерству и приглашаем белорусских партнеров участвовать в развитии Херсонской области", - заявил заместитель губернатора Херсонской области.

Также делегация встретилась с крупными производителями транспортной техники. Особое внимание уделялось поставке сельхозтехники и возможности открытия дилерского центра на территории Херсонской области. "Мы готовы предоставить все условия для сотрудничества, у нас есть финансовые партнеры. Несмотря на сложную ситуацию, уже сейчас нужно закладывать основы для будущего производства", - сказал Владимир Боделан.

Херсонская область - сельскохозяйственный регион. Для обработки земель нужна профессиональная техника, которой не хватает. Важно не только приобрести технику, но и обеспечить ее обслуживание и ремонт. Заместитель губернатора Херсонской области отметил, что необходимые условия планируется создать совместно с белорусскими коллегами.