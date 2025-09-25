Представители более 100 государств принимают участие в международном атомном форуме в Москве

На площадке Глобального атомного форума представлен мировой опыт в развитии атомной энергетики. Участники вместе ищут и пути решения сопутствующих отрасли вопросов. В частности, говорили о БелАЭС и возможностях утилизации радиационных отходов.

Перспективы развития атомной энергетики для укрепления национальных экономик. Так можно обобщить тематику тех секционных площадок, которые в эти минуты работают на полях атомного форума на ВДНХ в Москве.

Трек тематически очень разнообразен: от внедрения инноваций в промышленность до развития чистой энергии. Но есть и обратная сторона. Это отходы. Строительство полигонов, захоронения… Что делать с ними для того, чтобы минимизировать самое малейшее вредное воздействие на окружающую среду?



Какие сегодня современные методы используются, об этом тоже сейчас говорят на секционных площадках. Опытом делились Китай, Пакистан, в том числе в вопросах утилизации атомной электростанции. А какие перспективы для Белорусской АЭС?



Это строительство полигонов, хранение, утилизация отработанного ядерного топлива, прокомментировала компания "ТВЭЛ ", госкорпорации "Росатом".

Эдуард Никитин, директор по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО АО "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом": "Мы помогаем по нескольким направлениям. Первое - это научно-техническая поддержка. При выборе площадки помогаем анализировать геологию, среду, потому что это действительно очень наукоемкий, сложный вопрос. Мы у себя много опыта набрали за рубежом. Также оказываем поддержку в подготовке кадров. В этом направлении у нас наработан опыт, мы проводим краткосрочные семинары, работаем над созданием специальных магистратур совместных. Сейчас кадры очень нужны, они будут требоваться и в долгосрочной перспективе".